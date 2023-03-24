https://ria.ru/20230324/lekarstvo-1860362364.html
Препарат "МИР 19" одобрили для амбулаторного применения
Препарат "МИР 19" одобрили для амбулаторного применения - РИА Новости, 24.03.2023
Препарат "МИР 19" одобрили для амбулаторного применения
Препарат от COVID-19 "МИР 19", разработанный специалистами Федерального медико-биологического агентства, одобрен для амбулаторного применения, сообщила... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:17
2023-03-24T13:17
2023-03-24T13:20
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Препарат от COVID-19 "МИР 19", разработанный специалистами Федерального медико-биологического агентства, одобрен для амбулаторного применения, сообщила пресс-служба ФМБА."Минздрав России одобрил изменения инструкции по медицинскому применению инновационного препарата "МИР 19". Препарат теперь доступен и для амбулаторного применения: 3 раза в сутки продолжительностью до 7 дней, что существенно расширяет круг пациентов, которые могут использовать этот препарат с самого раннего периода инфицирования, первых дней заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.Ранее препарат был доступен только для применения в условиях стационара.
https://ria.ru/20230301/koronavirus-1855029820.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, распространение коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса
Препарат "МИР 19" одобрили для амбулаторного применения
ФМБА: препарат для лечения COVID "МИР 19" одобрили для амбулаторного применения