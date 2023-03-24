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Препарат "МИР 19" одобрили для амбулаторного применения - РИА Новости, 24.03.2023
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13:17 24.03.2023 (обновлено: 13:20 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/lekarstvo-1860362364.html
Препарат "МИР 19" одобрили для амбулаторного применения
Препарат "МИР 19" одобрили для амбулаторного применения - РИА Новости, 24.03.2023
Препарат "МИР 19" одобрили для амбулаторного применения
Препарат от COVID-19 "МИР 19", разработанный специалистами Федерального медико-биологического агентства, одобрен для амбулаторного применения, сообщила... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:17
2023-03-24T13:20
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Препарат от COVID-19 "МИР 19", разработанный специалистами Федерального медико-биологического агентства, одобрен для амбулаторного применения, сообщила пресс-служба ФМБА."Минздрав России одобрил изменения инструкции по медицинскому применению инновационного препарата "МИР 19". Препарат теперь доступен и для амбулаторного применения: 3 раза в сутки продолжительностью до 7 дней, что существенно расширяет круг пациентов, которые могут использовать этот препарат с самого раннего периода инфицирования, первых дней заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.Ранее препарат был доступен только для применения в условиях стационара.
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федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, распространение коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса
Препарат "МИР 19" одобрили для амбулаторного применения

ФМБА: препарат для лечения COVID "МИР 19" одобрили для амбулаторного применения

© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России | Перейти в медиабанкПрепарат для лечения COVID-19 "МИР 19"
Препарат для лечения COVID-19 МИР 19 - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России
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Препарат для лечения COVID-19 "МИР 19". Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Препарат от COVID-19 "МИР 19", разработанный специалистами Федерального медико-биологического агентства, одобрен для амбулаторного применения, сообщила пресс-служба ФМБА.
"Минздрав России одобрил изменения инструкции по медицинскому применению инновационного препарата "МИР 19". Препарат теперь доступен и для амбулаторного применения: 3 раза в сутки продолжительностью до 7 дней, что существенно расширяет круг пациентов, которые могут использовать этот препарат с самого раннего периода инфицирования, первых дней заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Ранее препарат был доступен только для применения в условиях стационара.
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