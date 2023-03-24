https://ria.ru/20230324/led-1860296372.html

В Перми женщина погибла из-за упавшего с крыши льда

В Перми женщина погибла из-за упавшего с крыши льда - РИА Новости, 24.03.2023

В Перми женщина погибла из-за упавшего с крыши льда

Уголовное дело возбуждено после гибели пермячки от упавшего с крыши льда, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T10:35

2023-03-24T10:35

2023-03-24T11:09

происшествия

россия

пермь

кировский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 24 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели пермячки от упавшего с крыши льда, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.Ранее в социальных сетях появилась информация, что сегодня днем на улице Ушакова в Перми глыба из льда и снега упала на женщину - приехавшим на место врачам оставалось лишь констатировать смерть."Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины в результате падения на нее снега с крыши жилого дома, возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека)", - говорится в релизе.По оценке следствия, инцидент произошел "вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей со стороны лиц, на которых было возложено управление и обслуживание жилого многоквартирного дома".Следователи из отдела по Кировскому району Перми сейчас проводят осмотр места происшествия, назначают необходимые экспертизы, допрашивают свидетелей. В управляющей компании проводится обыск.Глава Перми Алексей Демкин сообщил, что власти окажут помощь семье погибшей пермячки. Он также пояснил, что районные власти и специалисты административно-технической инспекции неоднократно выдавали в адрес УК "Кристалл" предостережения о необходимости очистки кровли и уборки территории. "Приношу свои соболезнования. Очень жаль, что из-за недобросовестной работы отдельных людей происходят такие трагедии", — написал мэр в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230324/dtp-1860254036.html

https://ria.ru/20230323/pozhar-1860155370.html

россия

пермь

кировский район

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происшествия, россия, пермь, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)