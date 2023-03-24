Рейтинг@Mail.ru
В Перми женщина погибла из-за упавшего с крыши льда - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 24.03.2023 (обновлено: 11:09 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/led-1860296372.html
В Перми женщина погибла из-за упавшего с крыши льда
В Перми женщина погибла из-за упавшего с крыши льда - РИА Новости, 24.03.2023
В Перми женщина погибла из-за упавшего с крыши льда
Уголовное дело возбуждено после гибели пермячки от упавшего с крыши льда, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:35
2023-03-24T11:09
происшествия
россия
пермь
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
ПЕРМЬ, 24 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели пермячки от упавшего с крыши льда, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.Ранее в социальных сетях появилась информация, что сегодня днем на улице Ушакова в Перми глыба из льда и снега упала на женщину - приехавшим на место врачам оставалось лишь констатировать смерть."Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины в результате падения на нее снега с крыши жилого дома, возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека)", - говорится в релизе.По оценке следствия, инцидент произошел "вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей со стороны лиц, на которых было возложено управление и обслуживание жилого многоквартирного дома".Следователи из отдела по Кировскому району Перми сейчас проводят осмотр места происшествия, назначают необходимые экспертизы, допрашивают свидетелей. В управляющей компании проводится обыск.Глава Перми Алексей Демкин сообщил, что власти окажут помощь семье погибшей пермячки. Он также пояснил, что районные власти и специалисты административно-технической инспекции неоднократно выдавали в адрес УК "Кристалл" предостережения о необходимости очистки кровли и уборки территории. "Приношу свои соболезнования. Очень жаль, что из-за недобросовестной работы отдельных людей происходят такие трагедии", — написал мэр в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230324/dtp-1860254036.html
https://ria.ru/20230323/pozhar-1860155370.html
россия
пермь
кировский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, пермь, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермь, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми женщина погибла из-за упавшего с крыши льда

В Перми упавшая с крыши глыба льда убила женщину, СК возбудил дело

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 24 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели пермячки от упавшего с крыши льда, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что сегодня днем на улице Ушакова в Перми глыба из льда и снега упала на женщину - приехавшим на место врачам оставалось лишь констатировать смерть.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
В Улан-Удэ в результате ДТП с пьяным водителем погиб ребенок
Вчера, 05:49
"Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины в результате падения на нее снега с крыши жилого дома, возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека)", - говорится в релизе.
По оценке следствия, инцидент произошел "вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей со стороны лиц, на которых было возложено управление и обслуживание жилого многоквартирного дома".
Следователи из отдела по Кировскому району Перми сейчас проводят осмотр места происшествия, назначают необходимые экспертизы, допрашивают свидетелей. В управляющей компании проводится обыск.
Глава Перми Алексей Демкин сообщил, что власти окажут помощь семье погибшей пермячки. Он также пояснил, что районные власти и специалисты административно-технической инспекции неоднократно выдавали в адрес УК "Кристалл" предостережения о необходимости очистки кровли и уборки территории. "Приношу свои соболезнования. Очень жаль, что из-за недобросовестной работы отдельных людей происходят такие трагедии", — написал мэр в своем Telegram-канале.
Последствия пожара в бане, расположенной по улице Янтарной в городе Тюмень - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
В Тюмени два подростка погибли из-за пожара в бане
23 марта, 17:46
 
ПроисшествияРоссияПермьКировский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала