https://ria.ru/20230324/led-1860296372.html
В Перми женщина погибла из-за упавшего с крыши льда
В Перми женщина погибла из-за упавшего с крыши льда - РИА Новости, 24.03.2023
В Перми женщина погибла из-за упавшего с крыши льда
Уголовное дело возбуждено после гибели пермячки от упавшего с крыши льда, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:35
2023-03-24T10:35
2023-03-24T11:09
происшествия
россия
пермь
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
ПЕРМЬ, 24 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели пермячки от упавшего с крыши льда, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.Ранее в социальных сетях появилась информация, что сегодня днем на улице Ушакова в Перми глыба из льда и снега упала на женщину - приехавшим на место врачам оставалось лишь констатировать смерть."Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины в результате падения на нее снега с крыши жилого дома, возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека)", - говорится в релизе.По оценке следствия, инцидент произошел "вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей со стороны лиц, на которых было возложено управление и обслуживание жилого многоквартирного дома".Следователи из отдела по Кировскому району Перми сейчас проводят осмотр места происшествия, назначают необходимые экспертизы, допрашивают свидетелей. В управляющей компании проводится обыск.Глава Перми Алексей Демкин сообщил, что власти окажут помощь семье погибшей пермячки. Он также пояснил, что районные власти и специалисты административно-технической инспекции неоднократно выдавали в адрес УК "Кристалл" предостережения о необходимости очистки кровли и уборки территории. "Приношу свои соболезнования. Очень жаль, что из-за недобросовестной работы отдельных людей происходят такие трагедии", — написал мэр в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230324/dtp-1860254036.html
https://ria.ru/20230323/pozhar-1860155370.html
россия
пермь
кировский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, пермь, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермь, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми женщина погибла из-за упавшего с крыши льда
В Перми упавшая с крыши глыба льда убила женщину, СК возбудил дело
ПЕРМЬ, 24 мар - РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено после гибели пермячки от упавшего с крыши льда, сообщает
в пятницу региональное управление СК РФ.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что сегодня днем на улице Ушакова в Перми глыба из льда и снега упала на женщину - приехавшим на место врачам оставалось лишь констатировать смерть.
В Улан-Удэ в результате ДТП с пьяным водителем погиб ребенок
"Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины в результате падения на нее снега с крыши жилого дома, возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека)", - говорится в релизе.
По оценке следствия, инцидент произошел "вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей со стороны лиц, на которых было возложено управление и обслуживание жилого многоквартирного дома".
Следователи из отдела по Кировскому району
Перми сейчас проводят осмотр места происшествия, назначают необходимые экспертизы, допрашивают свидетелей. В управляющей компании проводится обыск.
Глава Перми Алексей Демкин сообщил, что власти окажут помощь семье погибшей пермячки. Он также пояснил, что районные власти и специалисты административно-технической инспекции неоднократно выдавали в адрес УК "Кристалл" предостережения о необходимости очистки кровли и уборки территории. "Приношу свои соболезнования. Очень жаль, что из-за недобросовестной работы отдельных людей происходят такие трагедии", — написал мэр в своем Telegram-канале.
В Тюмени два подростка погибли из-за пожара в бане