https://ria.ru/20230324/lavra-1860322002.html
В Киево-Печерской лавре не будут выполнять указание о выселении монахов
В Киево-Печерской лавре не будут выполнять указание о выселении монахов - РИА Новости, 24.03.2023
В Киево-Печерской лавре не будут выполнять указание о выселении монахов
Монахи Киево-Печерской лавры не оставят обитель, несмотря на требования властей, заявил в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому наместник... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T11:45
2023-03-24T11:45
2023-03-24T15:07
религия
религия
украина
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
киево-печерская лавра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860324547_0:346:3025:2048_1920x0_80_0_0_47ec0f739994ee36cb7836bc0548650b.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Монахи Киево-Печерской лавры не оставят обитель, несмотря на требования властей, заявил в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь), кадры опубликованы на официальном канале лавры в YouTube.Он рассказал, что предложение "поселиться в лавре" монахи в свое время получили по решению Верховного совета и правительства, а не Минкультуры. По его словам, сейчас ходят слухи, что Зеленский якобы дал приказ не выселять насельников лавры. "Мне кажется, что это очередной ход для смущения людей, потому что раньше говорили выселиться — люди взбунтовались, сегодня говорят, что оставляют монахов, чтобы люди немного успокоились, потому что это может закончиться очень плачевно", — предположил иерарх. Митрополит отметил, что братия обращается к президенту, кабинету министров, главе Верховной рады и просит "положить преграждение злу Министерства культуры" и руководства национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Также к Зеленскому обратились студенты Киевской духовной академии и семинарии. Они попросили президента и кабмин республики не выгонять их из Киево-Печерской лавры и дать им возможность учиться, сообщается на сайте УПЦ.Накануне митрополит Павел призвал православных украинцев прийти на территорию обители, чтобы молиться и "видеть, что делают безбожные мучители". Настоятель подчеркнул, что долг верующих — защищать свои святыни вместе с духовенством. Вместе с тем он призвал только молиться и "не уподобляться горе-политикам", "не бросать камней". Также митрополит отметил, что не может гарантировать всем безопасность, "потому что могут прийти провокаторы". Наместник рассказал, что вокруг лавры и внутри нее — наряды полиции. В начале января украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви Трапезную церковь и Успенский собор (главный храм лавры) и разрешили служить в них представителям раскольнической Православной церкви Украины. Затем монахов обязали покинуть монастырь до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической церкви могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. В обители проживают более 200 монахов и послушников, сотни будущих священников — студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней находится центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы — митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Синод УПЦ обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой сделать все, чтобы монахи могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. В начале недели архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию президента, чтобы донести до него позицию верующих, но глава государства их не принял.В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ — крупнейшую на Украине церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.Киево-Печерская лавра — монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990-м — ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994-го и до сего дня наместник лавры — митрополит Павел (Лебедь).
https://ria.ru/20230324/lavra-1860249295.html
https://ria.ru/20230322/vskrytie-1859817474.html
https://ria.ru/20230320/lavra-1859321180.html
https://ria.ru/20230323/upts-1859928523.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860324547_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_d60a7366f33384650c56a4e99d724bad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, украина, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра
Религия, Религия, Украина, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра
В Киево-Печерской лавре не будут выполнять указание о выселении монахов
Митрополит Павел: Киево-Печерская лавра не будет выполнять указание о выселении монахов
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости.
Монахи Киево-Печерской лавры не оставят обитель, несмотря на требования властей, заявил в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь), кадры опубликованы на официальном канале лавры в YouTube
.
«
"Сегодня мы получили предписание (национального заповедника "Киево-Печерская лавра", подконтрольного Министерству культуры. — Прим. ред.), что мы должны выселиться из 34-го корпуса. Я ответил, что этого не будет, но не только из 34-го, но и из других корпусов, потому что нет указания кабинета министров о разрыве договоров (с Киево-Печерской лаврой о пользовании имуществом. — Прим. ред.), нет указания президента", — сказал митрополит.
Он рассказал, что предложение "поселиться в лавре" монахи в свое время получили по решению Верховного совета и правительства, а не Минкультуры. По его словам, сейчас ходят слухи, что Зеленский якобы дал приказ не выселять насельников лавры.
"Мне кажется, что это очередной ход для смущения людей, потому что раньше говорили выселиться — люди взбунтовались, сегодня говорят, что оставляют монахов, чтобы люди немного успокоились, потому что это может закончиться очень плачевно", — предположил иерарх.
Источник: националисты могут напасть на братию Киево-Печерской лавры
Митрополит отметил, что братия обращается к президенту, кабинету министров, главе Верховной рады и просит "положить преграждение злу Министерства культуры" и руководства национального заповедника "Киево-Печерская лавра".
«
"Эта вражда, которую они сегодня сеют, не принесет добра", — заключил наместник монастыря.
Также к Зеленскому обратились студенты Киевской духовной академии и семинарии. Они попросили президента и кабмин республики не выгонять их из Киево-Печерской лавры и дать им возможность учиться, сообщается на сайте УПЦ.
Накануне митрополит Павел призвал православных украинцев прийти на территорию обители, чтобы молиться и "видеть, что делают безбожные мучители". Настоятель подчеркнул, что долг верующих — защищать свои святыни вместе с духовенством. Вместе с тем он призвал только молиться и "не уподобляться горе-политикам", "не бросать камней". Также митрополит отметил, что не может гарантировать всем безопасность, "потому что могут прийти провокаторы". Наместник рассказал, что вокруг лавры и внутри нее — наряды полиции.
В начале января украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви Трапезную церковь и Успенский собор (главный храм лавры) и разрешили служить в них представителям раскольнической Православной церкви Украины
. Затем монахов обязали покинуть монастырь до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко
заявил, что монахи канонической церкви могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.
В РПЦ прокомментировали вскрытие мощей в Киево-Печерской лавре
В обители проживают более 200 монахов и послушников, сотни будущих священников — студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней находится центр управления Украинской православной церкви
и резиденция ее главы — митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.
Синод УПЦ обратился к Владимиру Зеленскому
с просьбой сделать все, чтобы монахи могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. В начале недели архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию президента, чтобы донести до него позицию верующих, но глава государства их не принял.
В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ
— крупнейшую на Украине церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.
Украинские власти закроют доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.
Киево-Печерская лавра — монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР
возвратили в пользование Русской православной церкви
. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990-м — ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО
внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994-го и до сего дня наместник лавры — митрополит Павел (Лебедь).
Источник: верные УПЦ монахи Киево-Печерской лавры будут "стоять до конца"