https://ria.ru/20230324/lavra-1860322002.html

В Киево-Печерской лавре не будут выполнять указание о выселении монахов

В Киево-Печерской лавре не будут выполнять указание о выселении монахов - РИА Новости, 24.03.2023

В Киево-Печерской лавре не будут выполнять указание о выселении монахов

Монахи Киево-Печерской лавры не оставят обитель, несмотря на требования властей, заявил в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому наместник... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T11:45

2023-03-24T11:45

2023-03-24T15:07

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религия

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украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Монахи Киево-Печерской лавры не оставят обитель, несмотря на требования властей, заявил в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь), кадры опубликованы на официальном канале лавры в YouTube.Он рассказал, что предложение "поселиться в лавре" монахи в свое время получили по решению Верховного совета и правительства, а не Минкультуры. По его словам, сейчас ходят слухи, что Зеленский якобы дал приказ не выселять насельников лавры. "Мне кажется, что это очередной ход для смущения людей, потому что раньше говорили выселиться — люди взбунтовались, сегодня говорят, что оставляют монахов, чтобы люди немного успокоились, потому что это может закончиться очень плачевно", — предположил иерарх. Митрополит отметил, что братия обращается к президенту, кабинету министров, главе Верховной рады и просит "положить преграждение злу Министерства культуры" и руководства национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Также к Зеленскому обратились студенты Киевской духовной академии и семинарии. Они попросили президента и кабмин республики не выгонять их из Киево-Печерской лавры и дать им возможность учиться, сообщается на сайте УПЦ.Накануне митрополит Павел призвал православных украинцев прийти на территорию обители, чтобы молиться и "видеть, что делают безбожные мучители". Настоятель подчеркнул, что долг верующих — защищать свои святыни вместе с духовенством. Вместе с тем он призвал только молиться и "не уподобляться горе-политикам", "не бросать камней". Также митрополит отметил, что не может гарантировать всем безопасность, "потому что могут прийти провокаторы". Наместник рассказал, что вокруг лавры и внутри нее — наряды полиции. В начале января украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви Трапезную церковь и Успенский собор (главный храм лавры) и разрешили служить в них представителям раскольнической Православной церкви Украины. Затем монахов обязали покинуть монастырь до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической церкви могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. В обители проживают более 200 монахов и послушников, сотни будущих священников — студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней находится центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы — митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Синод УПЦ обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой сделать все, чтобы монахи могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. В начале недели архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию президента, чтобы донести до него позицию верующих, но глава государства их не принял.В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ — крупнейшую на Украине церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.Киево-Печерская лавра — монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990-м — ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994-го и до сего дня наместник лавры — митрополит Павел (Лебедь).

https://ria.ru/20230324/lavra-1860249295.html

https://ria.ru/20230322/vskrytie-1859817474.html

https://ria.ru/20230320/lavra-1859321180.html

https://ria.ru/20230323/upts-1859928523.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, украина, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра