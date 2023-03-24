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Экс-депутата Рады заочно арестовали по обвинению в госизмене - РИА Новости, 24.03.2023
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10:45 24.03.2023 (обновлено: 13:51 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/kuzmin-1860300689.html
Экс-депутата Рады заочно арестовали по обвинению в госизмене
Экс-депутата Рады заочно арестовали по обвинению в госизмене - РИА Новости, 24.03.2023
Экс-депутата Рады заочно арестовали по обвинению в госизмене
На Украине заочно арестовали бывшего депутата Верховной рады Рената Кузьмина по обвинению в государственной измене, сообщили в пятницу в госбюро расследований... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:45
2023-03-24T13:51
в мире
украина
ренат кузьмин
оппозиционная платформа - за жизнь
государственное бюро расследований украины
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. На Украине заочно арестовали бывшего депутата Верховной рады Рената Кузьмина по обвинению в государственной измене, сообщили в пятницу в госбюро расследований (ГБР). "По материалам ГБР бывшему депутату Ренату Кузьмину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно) без альтернативы в виде залога. Его подозревают в государственной измене", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Как утверждает ГБР, до и после начала специальной военной операции Кузьмин якобы размещал в СМИ "пропагандистские материалы во вред Украине". По мнению ведомства, таким образом он якобы хотел сформировать в обществе антиукраинские настроения. Ранее в госбюро расследований предъявили Кузьмину обвинения в госизмене. В январе Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении депутатов от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина украинского гражданства. Позже Верховная рада лишила их мандатов.
https://ria.ru/20230210/ukraina-1851128127.html
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в мире, украина, ренат кузьмин, оппозиционная платформа - за жизнь, государственное бюро расследований украины
В мире, Украина, Ренат Кузьмин, Оппозиционная платформа - За жизнь, Государственное бюро расследований Украины
Экс-депутата Рады заочно арестовали по обвинению в госизмене

ГБР Украины заочно арестовало экс-депутата Рады Кузьмина по обвинению в госизмене

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкРенат Кузьмин
Ренат Кузьмин - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Ренат Кузьмин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. На Украине заочно арестовали бывшего депутата Верховной рады Рената Кузьмина по обвинению в государственной измене, сообщили в пятницу в госбюро расследований (ГБР).
"По материалам ГБР бывшему депутату Ренату Кузьмину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно) без альтернативы в виде залога. Его подозревают в государственной измене", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Как утверждает ГБР, до и после начала специальной военной операции Кузьмин якобы размещал в СМИ "пропагандистские материалы во вред Украине". По мнению ведомства, таким образом он якобы хотел сформировать в обществе антиукраинские настроения.
Ранее в госбюро расследований предъявили Кузьмину обвинения в госизмене. В январе Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении депутатов от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина украинского гражданства. Позже Верховная рада лишила их мандатов.
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В миреУкраинаРенат КузьминОппозиционная платформа - За жизньГосударственное бюро расследований Украины
 
 
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