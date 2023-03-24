https://ria.ru/20230324/kuzmin-1860300689.html

Экс-депутата Рады заочно арестовали по обвинению в госизмене

Экс-депутата Рады заочно арестовали по обвинению в госизмене - РИА Новости, 24.03.2023

Экс-депутата Рады заочно арестовали по обвинению в госизмене

На Украине заочно арестовали бывшего депутата Верховной рады Рената Кузьмина по обвинению в государственной измене, сообщили в пятницу в госбюро расследований... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T10:45

2023-03-24T10:45

2023-03-24T13:51

в мире

украина

ренат кузьмин

оппозиционная платформа - за жизнь

государственное бюро расследований украины

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. На Украине заочно арестовали бывшего депутата Верховной рады Рената Кузьмина по обвинению в государственной измене, сообщили в пятницу в госбюро расследований (ГБР). "По материалам ГБР бывшему депутату Ренату Кузьмину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно) без альтернативы в виде залога. Его подозревают в государственной измене", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Как утверждает ГБР, до и после начала специальной военной операции Кузьмин якобы размещал в СМИ "пропагандистские материалы во вред Украине". По мнению ведомства, таким образом он якобы хотел сформировать в обществе антиукраинские настроения. Ранее в госбюро расследований предъявили Кузьмину обвинения в госизмене. В январе Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении депутатов от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина украинского гражданства. Позже Верховная рада лишила их мандатов.

https://ria.ru/20230210/ukraina-1851128127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ренат кузьмин, оппозиционная платформа - за жизнь, государственное бюро расследований украины