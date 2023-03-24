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В Крыму назвали заявления Киева об эвакуации информационным терроризмом - РИА Новости, 24.03.2023
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20:10 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/krym-1860511465.html
В Крыму назвали заявления Киева об эвакуации информационным терроризмом
В Крыму назвали заявления Киева об эвакуации информационным терроризмом - РИА Новости, 24.03.2023
В Крыму назвали заявления Киева об эвакуации информационным терроризмом
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявление украинской разведки о якобы начавшейся... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T20:10
2023-03-24T20:10
украина
россия
госдума рф
юрий гемпель
республика крым
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявление украинской разведки о якобы начавшейся эвакуации из Крыма информационным терроризмом. Ранее пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины, со ссылкой на своего представителя Андрея Юсова, распространила сообщение, что власти Крыма якобы начали эвакуацию населения полуострова. По словам Юсова, Украина вернет контроль над Крымом в "ближайшее время" и призвал тех, кто работает на Россию покинуть полуостров. В свою очередь, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет опроверг данное заявление. "Видимо, на Украине появился очередной последователь Гебельса (министр пропаганды нацистской Германии Йозеф Геббельс – ред.). Такое может прийти в голову человеку с дикой фантазией либо наркоману. Информационный терроризм киевской ОПГ не пройдет. Идиотские заявления не смогут у крымчан посеять панику", - сказал РИА Новости Гемпель. По его словам, правящей верхушке во главе с Владимиром Зеленским и всем, кто работает на США, стоит немедленно покинуть Украину. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230324/evakuatsiya-1860495399.html
https://ria.ru/20230324/krym-1860329850.html
украина
россия
республика крым
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украина, россия, госдума рф, юрий гемпель, республика крым, в мире
Украина, Россия, Госдума РФ, Юрий Гемпель, Республика Крым, В мире
В Крыму назвали заявления Киева об эвакуации информационным терроризмом

В Крыму назвали заявления украинской разведки об эвакуации информационным терроризмом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявление украинской разведки о якобы начавшейся эвакуации из Крыма информационным терроризмом.
Ранее пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины, со ссылкой на своего представителя Андрея Юсова, распространила сообщение, что власти Крыма якобы начали эвакуацию населения полуострова. По словам Юсова, Украина вернет контроль над Крымом в "ближайшее время" и призвал тех, кто работает на Россию покинуть полуостров. В свою очередь, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет опроверг данное заявление.
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
В Госдуме назвали заявления Украины об эвакуации из Крыма ложным вбросом
Вчера, 19:03
"Видимо, на Украине появился очередной последователь Гебельса (министр пропаганды нацистской Германии Йозеф Геббельс – ред.). Такое может прийти в голову человеку с дикой фантазией либо наркоману. Информационный терроризм киевской ОПГ не пройдет. Идиотские заявления не смогут у крымчан посеять панику", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, правящей верхушке во главе с Владимиром Зеленским и всем, кто работает на США, стоит немедленно покинуть Украину.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Медведев о попытках ВСУ отвоевать Крым - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Медведев предупредил, чем могут кончиться попытки ВСУ отвоевать Крым
Вчера, 12:11
 
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