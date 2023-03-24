https://ria.ru/20230324/krym-1860329850.html

Медведев предупредил, чем могут кончиться попытки ВСУ отвоевать Крым

Медведев предупредил, чем могут кончиться попытки ВСУ отвоевать Крым - РИА Новости, 24.03.2023

Медведев предупредил, чем могут кончиться попытки ВСУ отвоевать Крым

Попытка отвоевать Крым будет для России поводом применить "абсолютное любое оружие", заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ,... РИА Новости, 24.03.2023

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республика крым

дмитрий медведев

россия

политика

безопасность

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Попытка отвоевать Крым будет для России поводом применить "абсолютное любое оружие", заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Если говорить о каких-то серьёзных наступлениях, которые связаны с попыткой отвоевать Крым. Совершенно очевидно, что это основание для применения всех средств защиты", — сказал экс-президент.По его словам, попытка "отколоть часть государства" равнозначна посягательству на его существование."Поэтому делайте выводы сами: здесь совершенно очевидно есть основания для применения любого оружия. Абсолютно любого", — добавил Медведев.Заявления из Киева о возврате Крыма политик назвал пропагандой.

https://ria.ru/20230324/krym-1860328443.html

республика крым

россия

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Медведев о попытках ВСУ отвоевать Крым Попытка Киева отвоевать Крым будет основанием для применения Россией абсолютно любого оружия, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Если говорить о каких-то серьёзных наступлениях, которые связаны с попыткой отвоевать Крым. Совершенно очевидно, что это основание для применения всех средств защиты, включая предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания, когда использование любых видов вооружения против России грозит существованию самого государства", - сказал Медведев. 2023-03-24T12:11 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, дмитрий медведев, россия, политика, безопасность