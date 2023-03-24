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Медведев предупредил, чем могут кончиться попытки ВСУ отвоевать Крым - РИА Новости, 24.03.2023
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12:11 24.03.2023 (обновлено: 14:11 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/krym-1860329850.html
Медведев предупредил, чем могут кончиться попытки ВСУ отвоевать Крым
Медведев предупредил, чем могут кончиться попытки ВСУ отвоевать Крым - РИА Новости, 24.03.2023
Медведев предупредил, чем могут кончиться попытки ВСУ отвоевать Крым
Попытка отвоевать Крым будет для России поводом применить "абсолютное любое оружие", заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ,... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:11
2023-03-24T14:11
республика крым
дмитрий медведев
россия
политика
безопасность
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Попытка отвоевать Крым будет для России поводом применить "абсолютное любое оружие", заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Если говорить о каких-то серьёзных наступлениях, которые связаны с попыткой отвоевать Крым. Совершенно очевидно, что это основание для применения всех средств защиты", — сказал экс-президент.По его словам, попытка "отколоть часть государства" равнозначна посягательству на его существование."Поэтому делайте выводы сами: здесь совершенно очевидно есть основания для применения любого оружия. Абсолютно любого", — добавил Медведев.Заявления из Киева о возврате Крыма политик назвал пропагандой.
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Медведев о попытках ВСУ отвоевать Крым
Попытка Киева отвоевать Крым будет основанием для применения Россией абсолютно любого оружия, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Если говорить о каких-то серьёзных наступлениях, которые связаны с попыткой отвоевать Крым. Совершенно очевидно, что это основание для применения всех средств защиты, включая предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания, когда использование любых видов вооружения против России грозит существованию самого государства", - сказал Медведев.
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республика крым, дмитрий медведев, россия, политика, безопасность
Республика Крым, Дмитрий Медведев, Россия, Политика, Безопасность
Медведев предупредил, чем могут кончиться попытки ВСУ отвоевать Крым

Медведев: попытка ВСУ отвоевать Крым будет основанием для применения Россией любого оружия

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Попытка отвоевать Крым будет для России поводом применить "абсолютное любое оружие", заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Если говорить о каких-то серьёзных наступлениях, которые связаны с попыткой отвоевать Крым. Совершенно очевидно, что это основание для применения всех средств защиты", — сказал экс-президент.
По его словам, попытка "отколоть часть государства" равнозначна посягательству на его существование.
"Поэтому делайте выводы сами: здесь совершенно очевидно есть основания для применения любого оружия. Абсолютно любого", — добавил Медведев.
Заявления из Киева о возврате Крыма политик назвал пропагандой.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Медведев назвал заявления Украины о "возвращении" Крыма пропагандой
Вчера, 12:05
 
Республика КрымДмитрий МедведевРоссияПолитикаБезопасность
 
 
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