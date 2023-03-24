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Для поддержки турбизнеса в Крыму выделено более двух миллиардов рублей - РИА Новости, 24.03.2023
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Туризм
 
11:39 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/krym-1860318098.html
Для поддержки турбизнеса в Крыму выделено более двух миллиардов рублей
Для поддержки турбизнеса в Крыму выделено более двух миллиардов рублей - РИА Новости, 24.03.2023
Для поддержки турбизнеса в Крыму выделено более двух миллиардов рублей
Более двух миллиардов рублей выделены на поддержку туристического бизнеса в Крыму на четыре месяца с мая по сентябрь, она коснется 30 тысяч сотрудников отрасли, РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T11:39
2023-03-24T11:39
туризм
туризм
туристы
республика крым
владимир путин
сергей аксенов (политик)
финансы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Более двух миллиардов рублей выделены на поддержку туристического бизнеса в Крыму на четыре месяца с мая по сентябрь, она коснется 30 тысяч сотрудников отрасли, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. "Президент поддержал наше совместное с минэкономразвития предложение в части выделения мер поддержки, аналогичное прошлому году. Это выплаты минимального размера оплаты труда сотрудникам при сохранении рабочих мест даже при отсутствии туристов. Поэтому на 4 месяца более двух миллиардов рублей (выделяется), до 30 тысяч человек получат такой уровень поддержки", - сказал журналистам Аксенов. Он добавил, что решение о выделении средств уже принято. "Президент принял решение, деньги выделены. Будут выплачиваться с мая по сентябрь, четыре месяца. Решение уже есть", - добавил он.
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туризм, туристы, республика крым, владимир путин, сергей аксенов (политик), финансы
Туризм, Туризм, туристы, Республика Крым, Владимир Путин, Сергей Аксенов (политик), Финансы
Для поддержки турбизнеса в Крыму выделено более двух миллиардов рублей

Аксенов: более двух миллиардов рублей выделены на поддержку туристического бизнеса в Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Более двух миллиардов рублей выделены на поддержку туристического бизнеса в Крыму на четыре месяца с мая по сентябрь, она коснется 30 тысяч сотрудников отрасли, сказал глава Крыма Сергей Аксенов.
"Президент поддержал наше совместное с минэкономразвития предложение в части выделения мер поддержки, аналогичное прошлому году. Это выплаты минимального размера оплаты труда сотрудникам при сохранении рабочих мест даже при отсутствии туристов. Поэтому на 4 месяца более двух миллиардов рублей (выделяется), до 30 тысяч человек получат такой уровень поддержки", - сказал журналистам Аксенов.
Он добавил, что решение о выделении средств уже принято.
"Президент принял решение, деньги выделены. Будут выплачиваться с мая по сентябрь, четыре месяца. Решение уже есть", - добавил он.
 
ТуризмТуризмтуристыРеспублика КрымВладимир ПутинСергей Аксенов (политик)Финансы
 
 
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