https://ria.ru/20230324/krym-1860318098.html

Для поддержки турбизнеса в Крыму выделено более двух миллиардов рублей

Для поддержки турбизнеса в Крыму выделено более двух миллиардов рублей - РИА Новости, 24.03.2023

Для поддержки турбизнеса в Крыму выделено более двух миллиардов рублей

Более двух миллиардов рублей выделены на поддержку туристического бизнеса в Крыму на четыре месяца с мая по сентябрь, она коснется 30 тысяч сотрудников отрасли, РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T11:39

2023-03-24T11:39

2023-03-24T11:39

туризм

туризм

туристы

республика крым

владимир путин

сергей аксенов (политик)

финансы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Более двух миллиардов рублей выделены на поддержку туристического бизнеса в Крыму на четыре месяца с мая по сентябрь, она коснется 30 тысяч сотрудников отрасли, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. "Президент поддержал наше совместное с минэкономразвития предложение в части выделения мер поддержки, аналогичное прошлому году. Это выплаты минимального размера оплаты труда сотрудникам при сохранении рабочих мест даже при отсутствии туристов. Поэтому на 4 месяца более двух миллиардов рублей (выделяется), до 30 тысяч человек получат такой уровень поддержки", - сказал журналистам Аксенов. Он добавил, что решение о выделении средств уже принято. "Президент принял решение, деньги выделены. Будут выплачиваться с мая по сентябрь, четыре месяца. Решение уже есть", - добавил он.

республика крым

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2023

Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

туризм, туристы, республика крым, владимир путин, сергей аксенов (политик), финансы