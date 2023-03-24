https://ria.ru/20230324/krym-1860271919.html

В Крыму призвали установить межпарламентские связи с новыми регионами

В Крыму призвали установить межпарламентские связи с новыми регионами - РИА Новости, 24.03.2023

В Крыму призвали установить межпарламентские связи с новыми регионами

Глава крымского парламента Владимир Константинов выступил за установление межпарламентских связей между Крымом и новыми регионами. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T09:20

2023-03-24T09:20

2023-03-24T11:14

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир константинов

владимир путин

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов выступил за установление межпарламентских связей между Крымом и новыми регионами. "Установление межпарламентских связей будет способствовать укреплению сотрудничества между нашими регионами во многих сферах, в том числе законодательной, экономической и культурной. Эта работа актуализируется после избрания в новых регионах парламентов, завершения формирования в них органов власти", - сказал РИА Новости Константинов. Кроме того, по его словам, важно развивать между городами побратимские связи. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230323/investory-1860044751.html

https://ria.ru/20230304/krym-1855810928.html

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Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир константинов, владимир путин, политика