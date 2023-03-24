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В Крыму призвали установить межпарламентские связи с новыми регионами - РИА Новости, 24.03.2023
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09:20 24.03.2023 (обновлено: 11:14 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/krym-1860271919.html
В Крыму призвали установить межпарламентские связи с новыми регионами
В Крыму призвали установить межпарламентские связи с новыми регионами - РИА Новости, 24.03.2023
В Крыму призвали установить межпарламентские связи с новыми регионами
Глава крымского парламента Владимир Константинов выступил за установление межпарламентских связей между Крымом и новыми регионами. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T09:20
2023-03-24T11:14
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир константинов
владимир путин
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов выступил за установление межпарламентских связей между Крымом и новыми регионами. "Установление межпарламентских связей будет способствовать укреплению сотрудничества между нашими регионами во многих сферах, в том числе законодательной, экономической и культурной. Эта работа актуализируется после избрания в новых регионах парламентов, завершения формирования в них органов власти", - сказал РИА Новости Константинов. Кроме того, по его словам, важно развивать между городами побратимские связи. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230323/investory-1860044751.html
https://ria.ru/20230304/krym-1855810928.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир константинов, владимир путин, политика
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Константинов, Владимир Путин, Политика
В Крыму призвали установить межпарламентские связи с новыми регионами

Глава парламента Крыма Константинов выступил за установление связей с новыми регионами

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов выступил за установление межпарламентских связей между Крымом и новыми регионами.
"Установление межпарламентских связей будет способствовать укреплению сотрудничества между нашими регионами во многих сферах, в том числе законодательной, экономической и культурной. Эта работа актуализируется после избрания в новых регионах парламентов, завершения формирования в них органов власти", - сказал РИА Новости Константинов.
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Кроме того, по его словам, важно развивать между городами побратимские связи.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир КонстантиновВладимир ПутинПолитика
 
 
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