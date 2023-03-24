https://ria.ru/20230324/krym-1860257435.html
Днепровская вода по руслу Северо-Крымского канала пришла на полуостров
Днепровская вода по руслу Северо-Крымского канала пришла на полуостров - РИА Новости, 24.03.2023
Днепровская вода по руслу Северо-Крымского канала пришла на полуостров
Днепровская вода по руслу Северо-Крымского канала пришла в Крым, идет ее накопление, сообщил РИА Новости глава парламента региона Владимир Константинов. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T07:20
2023-03-24T07:20
2023-03-24T07:20
херсонская область
украина
симферополь
владимир константинов
альберт кангиев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Днепровская вода по руслу Северо-Крымского канала пришла в Крым, идет ее накопление, сообщил РИА Новости глава парламента региона Владимир Константинов. Ранее заместитель главы госкомводхоза Крыма Альберт Кангиев сообщил РИА Новости, что временные затворы убраны в русле Северо-Крымского канала, который берет свое начало с Каховского водохранилища в Херсонской области. В осенне-зимний период канал не эксплуатируется, поэтому его русло было перекрыто, а вода сброшена. "Днепровская вода уже дошла до перегораживающего сооружения в Красноперекопске на севере Крыма. Сейчас идет накопление воды", - сказал Константинов. По его словам, воду из канала планируется подавать на нужды сельского хозяйства, в том числе для выращивания риса, что позволит в разы увеличить площадь орошаемых земель. "В наливные водохранилища из системы Северо-Крымского канала планируется подать воды в объеме до 100 миллионов кубометров", - подчеркнул глава парламента. Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни. Разблокировать канал удалось российским военным в феврале прошлого года с началом спецоперации и освобождением Херсонской области. Северо-Крымский канал — оросительно-обводнительный канал, построенный в 1961—1971 годах для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской области и Крыма. Берет свое начало в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища.
https://ria.ru/20230310/krym-1856913104.html
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херсонская область , украина, симферополь, владимир константинов, альберт кангиев
Херсонская область , Украина, Симферополь, Владимир Константинов, Альберт Кангиев
Днепровская вода по руслу Северо-Крымского канала пришла на полуостров
В Крыму сообщили, что днепровская вода пришла на полуостров, идет ее накопление
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Днепровская вода по руслу Северо-Крымского канала пришла в Крым, идет ее накопление, сообщил РИА Новости глава парламента региона Владимир Константинов.
Ранее заместитель главы госкомводхоза Крыма Альберт Кангиев
сообщил РИА Новости, что временные затворы убраны в русле Северо-Крымского канала, который берет свое начало с Каховского водохранилища в Херсонской области
. В осенне-зимний период канал не эксплуатируется, поэтому его русло было перекрыто, а вода сброшена.
Аксенов заявил об отсутствии рисков по обеспечению Крыма водой
"Днепровская вода уже дошла до перегораживающего сооружения в Красноперекопске на севере Крыма. Сейчас идет накопление воды", - сказал Константинов.
По его словам, воду из канала планируется подавать на нужды сельского хозяйства, в том числе для выращивания риса, что позволит в разы увеличить площадь орошаемых земель.
"В наливные водохранилища из системы Северо-Крымского канала планируется подать воды в объеме до 100 миллионов кубометров", - подчеркнул глава парламента.
Украина
в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь
перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни.
Разблокировать канал удалось российским военным в феврале прошлого года с началом спецоперации и освобождением Херсонской области.
Северо-Крымский канал — оросительно-обводнительный канал, построенный в 1961—1971 годах для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской области и Крыма. Берет свое начало в нижнем течении Днепра
Каховского водохранилища.
Крым полностью обеспечен запасами воды, заявил Константинов