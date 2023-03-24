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Медведев рассказал, кого можно критиковать, а кого нельзя - РИА Новости, 24.03.2023
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10:07 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/kritika-1860286279.html
Медведев рассказал, кого можно критиковать, а кого нельзя
Медведев рассказал, кого можно критиковать, а кого нельзя - РИА Новости, 24.03.2023
Медведев рассказал, кого можно критиковать, а кого нельзя
Критиковать власть можно и нужно, нельзя критиковать солдата, который воюет за свою страну, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:07
2023-03-24T10:07
общество
дмитрий медведев
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Критиковать власть можно и нужно, нельзя критиковать солдата, который воюет за свою страну, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Я исхожу из простого правила: критиковать власть можно и нужно. Хотите – пожалуйста. Нельзя критиковать солдата, который воюет за свою страну. Это аморально, а с определённых времён, с определённого периода это ещё и преступление по нашему уголовному закону", - сказал Медведев.
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общество, дмитрий медведев
Общество, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, кого можно критиковать, а кого нельзя

Медведев: нельзя критиковать солдата, воюющего за страну, а ругать власть можно и нужно

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
 Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Критиковать власть можно и нужно, нельзя критиковать солдата, который воюет за свою страну, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Я исхожу из простого правила: критиковать власть можно и нужно. Хотите – пожалуйста. Нельзя критиковать солдата, который воюет за свою страну. Это аморально, а с определённых времён, с определённого периода это ещё и преступление по нашему уголовному закону", - сказал Медведев.
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