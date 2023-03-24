https://ria.ru/20230324/kritika-1860286279.html

Медведев рассказал, кого можно критиковать, а кого нельзя

Медведев рассказал, кого можно критиковать, а кого нельзя - РИА Новости, 24.03.2023

Медведев рассказал, кого можно критиковать, а кого нельзя

Критиковать власть можно и нужно, нельзя критиковать солдата, который воюет за свою страну, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T10:07

2023-03-24T10:07

2023-03-24T10:07

общество

дмитрий медведев

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Критиковать власть можно и нужно, нельзя критиковать солдата, который воюет за свою страну, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Я исхожу из простого правила: критиковать власть можно и нужно. Хотите – пожалуйста. Нельзя критиковать солдата, который воюет за свою страну. Это аморально, а с определённых времён, с определённого периода это ещё и преступление по нашему уголовному закону", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20220506/buryatiya-1787187027.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, дмитрий медведев