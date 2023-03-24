https://ria.ru/20230324/krazha-1860401985.html

Рецидивист украл котлеты с подливкой из столовой в Кировской области

Рецидивист украл котлеты с подливкой из столовой в Кировской области - РИА Новости, 24.03.2023

Рецидивист украл котлеты с подливкой из столовой в Кировской области

Недавно освободившийся из колонии житель Кировской области украл через окно столовой котлеты с подливкой, на него возбудили новое уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T14:59

2023-03-24T14:59

2023-03-24T15:04

происшествия

кировская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Недавно освободившийся из колонии житель Кировской области украл через окно столовой котлеты с подливкой, на него возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление МВД. "В отдел полиции поступило сообщение о том, что ночью в помещение столовой для работников предприятия в городе Мураши было совершено проникновение. Злоумышленник, отодвинув москитную сетку на окне, похитил порционное мясо, котлеты, овощи и даже соус-подливку, все это он вынес в кастрюле и сковородке", - говорится в сообщении. Полицейские установили личность подозреваемого – им оказался житель Мурашей, недавно освободившийся из мест лишения свободы. На работу он не устраивался и злоупотреблял спиртным. "Дома у него была обнаружена и изъята похищенная из столовой посуда, продукты он съел", - отмечается в сообщении. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение".

https://ria.ru/20230316/shokolad-1858212015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кировская область, россия