https://ria.ru/20230324/krazha-1860401985.html
Рецидивист украл котлеты с подливкой из столовой в Кировской области
Рецидивист украл котлеты с подливкой из столовой в Кировской области - РИА Новости, 24.03.2023
Рецидивист украл котлеты с подливкой из столовой в Кировской области
Недавно освободившийся из колонии житель Кировской области украл через окно столовой котлеты с подливкой, на него возбудили новое уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:59
2023-03-24T14:59
2023-03-24T15:04
происшествия
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Недавно освободившийся из колонии житель Кировской области украл через окно столовой котлеты с подливкой, на него возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление МВД. "В отдел полиции поступило сообщение о том, что ночью в помещение столовой для работников предприятия в городе Мураши было совершено проникновение. Злоумышленник, отодвинув москитную сетку на окне, похитил порционное мясо, котлеты, овощи и даже соус-подливку, все это он вынес в кастрюле и сковородке", - говорится в сообщении. Полицейские установили личность подозреваемого – им оказался житель Мурашей, недавно освободившийся из мест лишения свободы. На работу он не устраивался и злоупотреблял спиртным. "Дома у него была обнаружена и изъята похищенная из столовой посуда, продукты он съел", - отмечается в сообщении. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение".
https://ria.ru/20230316/shokolad-1858212015.html
https://ria.ru/20230125/kot-1847400706.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, кировская область, россия
Происшествия, Кировская область, Россия
Рецидивист украл котлеты с подливкой из столовой в Кировской области
Недавно освободившийся из колонии житель Мурашей украл из столовой котлеты с подливкой
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Недавно освободившийся из колонии житель Кировской области украл через окно столовой котлеты с подливкой, на него возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление МВД.
"В отдел полиции поступило сообщение о том, что ночью в помещение столовой для работников предприятия в городе Мураши было совершено проникновение. Злоумышленник, отодвинув москитную сетку на окне, похитил порционное мясо, котлеты, овощи и даже соус-подливку, все это он вынес в кастрюле и сковородке", - говорится в сообщении.
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Полицейские установили личность подозреваемого – им оказался житель Мурашей, недавно освободившийся из мест лишения свободы. На работу он не устраивался и злоупотреблял спиртным. "Дома у него была обнаружена и изъята похищенная из столовой посуда, продукты он съел", - отмечается в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ
"Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение".
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