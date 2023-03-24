https://ria.ru/20230324/kofe-1860265977.html

СМИ: популярный в России кофе может сменить название

СМИ: популярный в России кофе может сменить название - РИА Новости, 24.03.2023

СМИ: популярный в России кофе может сменить название

Нидерландский концерн JDE Peet’s, производящий кофе Jacobs, может переименовать бренд для российского рынка ради упрощения продвижения продукции, сообщил... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T08:52

2023-03-24T08:52

2023-03-24T11:34

россия

экономика

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Нидерландский концерн JDE Peet’s, производящий кофе Jacobs, может переименовать бренд для российского рынка ради упрощения продвижения продукции, сообщил "Коммерсантъ".Ссылаясь на несколько источников в различных торговых сетях, журналисты пояснили, что окончательное решение об изменении названия не принято, однако рассматриваются такие варианты нового имени для марки кофе, как Monarch или Milicano.Как заявил "Коммерсанту" исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев, смена названия может компании продолжать развитие местного бизнеса, снизив сопутствующие риски для головного офиса.

https://ria.ru/20230311/brendy-1857173581.html

россия

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2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

россия, экономика