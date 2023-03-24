https://ria.ru/20230324/kofe-1860265977.html
СМИ: популярный в России кофе может сменить название
СМИ: популярный в России кофе может сменить название - РИА Новости, 24.03.2023
СМИ: популярный в России кофе может сменить название
Нидерландский концерн JDE Peet’s, производящий кофе Jacobs, может переименовать бренд для российского рынка ради упрощения продвижения продукции, сообщил... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:52
2023-03-24T08:52
2023-03-24T11:34
россия
экономика
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Нидерландский концерн JDE Peet’s, производящий кофе Jacobs, может переименовать бренд для российского рынка ради упрощения продвижения продукции, сообщил "Коммерсантъ".Ссылаясь на несколько источников в различных торговых сетях, журналисты пояснили, что окончательное решение об изменении названия не принято, однако рассматриваются такие варианты нового имени для марки кофе, как Monarch или Milicano.Как заявил "Коммерсанту" исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев, смена названия может компании продолжать развитие местного бизнеса, снизив сопутствующие риски для головного офиса.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, экономика
СМИ: популярный в России кофе может сменить название
"Ъ": изготовитель кофе Jacobs может отказаться от использования названия бренда в России
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости.
Нидерландский концерн JDE Peet’s, производящий кофе Jacobs, может переименовать бренд для российского рынка ради упрощения продвижения продукции, сообщил "Коммерсантъ
".
Ссылаясь на несколько источников в различных торговых сетях, журналисты пояснили, что окончательное решение об изменении названия не принято, однако рассматриваются такие варианты нового имени для марки кофе, как Monarch или Milicano.
«
"В JDE заявили, что намерены продолжать обеспечивать клиентов и потребителей в России через локальное представительство. Дальнейшее усиление локализации, затрагивающее в том числе портфель брендов, позволит наилучшим образом удовлетворить спрос", — отметили в издании, цитируя представителя компании.
Как заявил "Коммерсанту" исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев, смена названия может компании продолжать развитие местного бизнеса, снизив сопутствующие риски для головного офиса.
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