Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области в школах нашли больше 200 книг о фашизме и неонацизме - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:10 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/knigi-1860309647.html
В Херсонской области в школах нашли больше 200 книг о фашизме и неонацизме
В Херсонской области в школах нашли больше 200 книг о фашизме и неонацизме - РИА Новости, 24.03.2023
В Херсонской области в школах нашли больше 200 книг о фашизме и неонацизме
Военнослужащие Росгвардии нашли более 200 экстремистских изданий в школах и библиотеках Херсонской области, в том числе публикации лидеров украинских... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T11:10
2023-03-24T11:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
херсонская область
украина
образование - общество
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784375075_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_0382696ccbb3be8b9fec40774cee12dd.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии нашли более 200 экстремистских изданий в школах и библиотеках Херсонской области, в том числе публикации лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича, сообщили в пресс-службе Росгвардии. "В ходе профилактического мероприятия в образовательных учреждениях и библиотеках Херсонской области военнослужащие Росгвардии обнаружили более 200 экземпляров экстремистской литературы. Большинство из найденных книг и брошюр пропагандировали идеологию фашизма и неонацизма. Среди изданий - публикации Бандеры и Шухевича, а также книги о них", - рассказали в ведомстве. В Росгвардии пояснили, что в школьной библиотеке одного из населенных пунктов хранилось около 50 книг "с фашистским содержанием". Там же в центральной библиотеке оказалось более 150 экземпляров изданий, "искажающих исторические факты". Директор школы и руководитель библиотеки пояснили, что литература в основном поступала из Министерства образования и культуры Украины. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230214/knigi-1851951195.html
россия
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784375075_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_c9cf8ac57572426fbeb350c4dcf87b90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), херсонская область , украина, образование - общество, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Херсонская область , Украина, Образование - Общество, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Херсонской области в школах нашли больше 200 книг о фашизме и неонацизме

Росгвардия нашла больше 200 книг о фашизме и неонацизме в школах Херсонской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии нашли более 200 экстремистских изданий в школах и библиотеках Херсонской области, в том числе публикации лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
"В ходе профилактического мероприятия в образовательных учреждениях и библиотеках Херсонской области военнослужащие Росгвардии обнаружили более 200 экземпляров экстремистской литературы. Большинство из найденных книг и брошюр пропагандировали идеологию фашизма и неонацизма. Среди изданий - публикации Бандеры и Шухевича, а также книги о них", - рассказали в ведомстве. В Росгвардии пояснили, что в школьной библиотеке одного из населенных пунктов хранилось около 50 книг "с фашистским содержанием". Там же в центральной библиотеке оказалось более 150 экземпляров изданий, "искажающих исторические факты".
Директор школы и руководитель библиотеки пояснили, что литература в основном поступала из Министерства образования и культуры Украины.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Книжная ярмарка во Львове - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Украинское ТВ сообщило об уничтожении 20 миллионов книг на русском языке
14 февраля, 14:59
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Херсонская областьУкраинаОбразование - ОбществоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала