https://ria.ru/20230324/knigi-1860309647.html

В Херсонской области в школах нашли больше 200 книг о фашизме и неонацизме

В Херсонской области в школах нашли больше 200 книг о фашизме и неонацизме - РИА Новости, 24.03.2023

В Херсонской области в школах нашли больше 200 книг о фашизме и неонацизме

Военнослужащие Росгвардии нашли более 200 экстремистских изданий в школах и библиотеках Херсонской области, в том числе публикации лидеров украинских... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T11:10

2023-03-24T11:10

2023-03-24T11:10

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

херсонская область

украина

образование - общество

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии нашли более 200 экстремистских изданий в школах и библиотеках Херсонской области, в том числе публикации лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича, сообщили в пресс-службе Росгвардии. "В ходе профилактического мероприятия в образовательных учреждениях и библиотеках Херсонской области военнослужащие Росгвардии обнаружили более 200 экземпляров экстремистской литературы. Большинство из найденных книг и брошюр пропагандировали идеологию фашизма и неонацизма. Среди изданий - публикации Бандеры и Шухевича, а также книги о них", - рассказали в ведомстве. В Росгвардии пояснили, что в школьной библиотеке одного из населенных пунктов хранилось около 50 книг "с фашистским содержанием". Там же в центральной библиотеке оказалось более 150 экземпляров изданий, "искажающих исторические факты". Директор школы и руководитель библиотеки пояснили, что литература в основном поступала из Министерства образования и культуры Украины. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230214/knigi-1851951195.html

россия

херсонская область

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), херсонская область , украина, образование - общество, ситуация в днр и лнр