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СМИ: КНДР провела испытания новой системы подводного ядерного оружия - РИА Новости, 24.03.2023
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00:24 24.03.2023 (обновлено: 01:18 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/kndr-1860238756.html
СМИ: КНДР провела испытания новой системы подводного ядерного оружия
СМИ: КНДР провела испытания новой системы подводного ядерного оружия - РИА Новости, 24.03.2023
СМИ: КНДР провела испытания новой системы подводного ядерного оружия
КНДР провела испытания новой системы подводного ядерного оружия, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T00:24
2023-03-24T01:18
кндр (северная корея)
ким чен ын
в мире
японское море
пхеньян
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. КНДР провела испытания новой системы подводного ядерного оружия, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ.Как сообщает агентство Рейтер, речь идет о боевых подводных беспилотниках, предназначенных для уничтожения морских группировок противника и создания "массивного радиоактивного цунами".Государственные СМИ КНДР сообщают, что испытаниями руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын, который "серьезно предупредил врагов" о необходимости прекратить "безрассудные" военные учения.В публикациях говорится, что подводный ударный ядерный беспилотник стартовал у побережья уезда Ивон провинции Хамгён-Намдо во вторник и достиг цели, имитирующей вражеский порт в акватории залива Хонвон. Его испытательная боеголовка взорвалась под водой в четверг днем. Беспилотник двигался на глубине от 80 до 150 метров в Японском море в течение 59 часов и 12 минут.Пхеньян также подтвердил испытание двух стратегических крылатых ракет "Хвасар-1" и двух ракет "Хвасар-2". Они были оснащены боеголовками, имитирующими ядерные.
https://ria.ru/20230320/oruzhie-1859110435.html
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кндр (северная корея), ким чен ын, в мире, японское море, пхеньян
КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын, В мире, Японское море, Пхеньян
СМИ: КНДР провела испытания новой системы подводного ядерного оружия

"Ренхап": КНДР провела испытания подводных беспилотников с ядерным оружием

© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкЯпонское море. Архив
Японское море. Архив - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Японское море. Архив. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. КНДР провела испытания новой системы подводного ядерного оружия, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ.
Как сообщает агентство Рейтер, речь идет о боевых подводных беспилотниках, предназначенных для уничтожения морских группировок противника и создания "массивного радиоактивного цунами".
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Государственные СМИ КНДР сообщают, что испытаниями руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын, который "серьезно предупредил врагов" о необходимости прекратить "безрассудные" военные учения.
В публикациях говорится, что подводный ударный ядерный беспилотник стартовал у побережья уезда Ивон провинции Хамгён-Намдо во вторник и достиг цели, имитирующей вражеский порт в акватории залива Хонвон. Его испытательная боеголовка взорвалась под водой в четверг днем. Беспилотник двигался на глубине от 80 до 150 метров в Японском море в течение 59 часов и 12 минут.
Пхеньян также подтвердил испытание двух стратегических крылатых ракет "Хвасар-1" и двух ракет "Хвасар-2". Они были оснащены боеголовками, имитирующими ядерные.
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КНДР (Северная Корея)Ким Чен ЫнВ миреЯпонское мореПхеньян
 
 
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