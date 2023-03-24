https://ria.ru/20230324/kndr-1860238756.html

СМИ: КНДР провела испытания новой системы подводного ядерного оружия

СМИ: КНДР провела испытания новой системы подводного ядерного оружия - РИА Новости, 24.03.2023

СМИ: КНДР провела испытания новой системы подводного ядерного оружия

КНДР провела испытания новой системы подводного ядерного оружия, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T00:24

2023-03-24T00:24

2023-03-24T01:18

кндр (северная корея)

ким чен ын

в мире

японское море

пхеньян

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. КНДР провела испытания новой системы подводного ядерного оружия, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ.Как сообщает агентство Рейтер, речь идет о боевых подводных беспилотниках, предназначенных для уничтожения морских группировок противника и создания "массивного радиоактивного цунами".Государственные СМИ КНДР сообщают, что испытаниями руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын, который "серьезно предупредил врагов" о необходимости прекратить "безрассудные" военные учения.В публикациях говорится, что подводный ударный ядерный беспилотник стартовал у побережья уезда Ивон провинции Хамгён-Намдо во вторник и достиг цели, имитирующей вражеский порт в акватории залива Хонвон. Его испытательная боеголовка взорвалась под водой в четверг днем. Беспилотник двигался на глубине от 80 до 150 метров в Японском море в течение 59 часов и 12 минут.Пхеньян также подтвердил испытание двух стратегических крылатых ракет "Хвасар-1" и двух ракет "Хвасар-2". Они были оснащены боеголовками, имитирующими ядерные.

https://ria.ru/20230320/oruzhie-1859110435.html

https://ria.ru/20230323/kndr-1859932358.html

кндр (северная корея)

японское море

пхеньян

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кндр (северная корея), ким чен ын, в мире, японское море, пхеньян