https://ria.ru/20230324/kitay-1860270133.html
Китай потребовал от военных США прекратить провокации в Южно-Китайском море
Китай потребовал от военных США прекратить провокации в Южно-Китайском море - РИА Новости, 24.03.2023
Китай потребовал от военных США прекратить провокации в Южно-Китайском море
Ракетный эсминец USS Milius в пятницу повторно вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, нанеся ущерб суверенитету и РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T09:15
2023-03-24T09:15
2023-03-24T09:15
в мире
китай
южно-китайское море
пекин
постоянная палата третейского суда
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ПЕКИН, 24 мар – РИА Новости. Ракетный эсминец USS Milius в пятницу повторно вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, нанеся ущерб суверенитету и безопасности Китая, Пекин требует от Вашингтона прекратить подобные провокации, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй. Ранее официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли заявил, что 23 марта эсминец USS Milius без разрешения китайской стороны вошел в акваторию островов Сиша. "Ракетный эсминец USS Milius 24 марта вновь незаконно вошел в территориальные воды китайского архипелага Сиша (Парасельские острова) без разрешения китайского правительства, тем самым подорвав мир и стабильность в Южно-Китайском море", - заявил Тань Кэфэй, слова которого приводятся в официальном аккаунте минобороны КНР в соцсети WeChat. Он подчеркнул, что "действия американских военных стали грубым посягательством на суверенитет и безопасность Китая и серьезным нарушением международного права". "Требуем от американской стороны немедленно прекратить подобные провокационные действия, иначе США будут нести всю ответственность за вызванные этим серьезные последствия", - указал он. Вместе с тем Тань Кэфэй подчеркнул, что Народно-освободительная армия Китая примет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и безопасности страны, а также для поддержания мира и стабильности в Южно-Китайском море. Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
https://ria.ru/20230323/kitay-1859933821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, южно-китайское море, пекин, постоянная палата третейского суда, wechat
В мире, Китай, Южно-Китайское море, Пекин, Постоянная палата третейского суда, WeChat
Китай потребовал от военных США прекратить провокации в Южно-Китайском море
В Китае резко отреагировали на заход эсминца USS Milius в акваторию островов Сиша
ПЕКИН, 24 мар – РИА Новости. Ракетный эсминец USS Milius в пятницу повторно вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, нанеся ущерб суверенитету и безопасности Китая, Пекин требует от Вашингтона прекратить подобные провокации, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй.
Ранее официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли заявил, что 23 марта эсминец USS Milius без разрешения китайской стороны вошел в акваторию островов Сиша.
В Китае обвинили США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша
"Ракетный эсминец USS Milius 24 марта вновь незаконно вошел в территориальные воды китайского архипелага Сиша (Парасельские острова) без разрешения китайского правительства, тем самым подорвав мир и стабильность в Южно-Китайском море", - заявил Тань Кэфэй, слова которого приводятся в официальном аккаунте минобороны КНР в соцсети WeChat
.
Он подчеркнул, что "действия американских военных стали грубым посягательством на суверенитет и безопасность Китая и серьезным нарушением международного права".
"Требуем от американской стороны немедленно прекратить подобные провокационные действия, иначе США
будут нести всю ответственность за вызванные этим серьезные последствия", - указал он.
Вместе с тем Тань Кэфэй подчеркнул, что Народно-освободительная армия Китая примет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и безопасности страны, а также для поддержания мира и стабильности в Южно-Китайском море.
Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам
, Бруней
, Малайзия
и Филиппины
.
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право.
Постоянная палата третейского суда в Гааге
в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда
в Гааге, не признает и не принимает его.
Противодействие США сблизило Россию, Китай и Иран, пишут СМИ