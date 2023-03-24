https://ria.ru/20230324/kitay-1860270133.html

Китай потребовал от военных США прекратить провокации в Южно-Китайском море

Китай потребовал от военных США прекратить провокации в Южно-Китайском море - РИА Новости, 24.03.2023

Китай потребовал от военных США прекратить провокации в Южно-Китайском море

Ракетный эсминец USS Milius в пятницу повторно вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, нанеся ущерб суверенитету и РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T09:15

2023-03-24T09:15

2023-03-24T09:15

в мире

китай

южно-китайское море

пекин

постоянная палата третейского суда

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ПЕКИН, 24 мар – РИА Новости. Ракетный эсминец USS Milius в пятницу повторно вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, нанеся ущерб суверенитету и безопасности Китая, Пекин требует от Вашингтона прекратить подобные провокации, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй. Ранее официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли заявил, что 23 марта эсминец USS Milius без разрешения китайской стороны вошел в акваторию островов Сиша. "Ракетный эсминец USS Milius 24 марта вновь незаконно вошел в территориальные воды китайского архипелага Сиша (Парасельские острова) без разрешения китайского правительства, тем самым подорвав мир и стабильность в Южно-Китайском море", - заявил Тань Кэфэй, слова которого приводятся в официальном аккаунте минобороны КНР в соцсети WeChat. Он подчеркнул, что "действия американских военных стали грубым посягательством на суверенитет и безопасность Китая и серьезным нарушением международного права". "Требуем от американской стороны немедленно прекратить подобные провокационные действия, иначе США будут нести всю ответственность за вызванные этим серьезные последствия", - указал он. Вместе с тем Тань Кэфэй подчеркнул, что Народно-освободительная армия Китая примет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и безопасности страны, а также для поддержания мира и стабильности в Южно-Китайском море. Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.

https://ria.ru/20230323/kitay-1859933821.html

https://ria.ru/20230320/amerika-1859057871.html

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южно-китайское море

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Дарья Буймова

в мире, китай, южно-китайское море, пекин, постоянная палата третейского суда, wechat