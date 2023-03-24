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Визит Карла III во Францию перенесли - РИА Новости, 24.03.2023
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13:41 24.03.2023 (обновлено: 13:49 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/karl-1860373645.html
Визит Карла III во Францию перенесли
Визит Карла III во Францию перенесли - РИА Новости, 24.03.2023
Визит Карла III во Францию перенесли
Елисейский дворец сообщил в пятницу о переносе визита короля Великобритании Карла III во Францию на фоне манифестаций против пенсионной реформы, передает Франс... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:41
2023-03-24T13:49
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ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Елисейский дворец сообщил в пятницу о переносе визита короля Великобритании Карла III во Францию на фоне манифестаций против пенсионной реформы, передает Франс Пресс.Сообщается, что визит британского монарха во Францию, планировавшийся 26-29 марта, будет перенесен из-за волны протестов в стране против повышения пенсионного возраста.О новой дате визита в Елисейском дворце не уточнили.В начале марта Елисейский дворец сообщил, что король Великобритании Карл III совершит первый государственный визит во Францию 26-29 марта. Отмечалось, что визит отражает "глубокие исторические связи" между странами и станет "честью для Франции". Планировалось, что Макрон устроит в честь британского монарха и его супруги Камиллы официальный ужин в Версальском дворце 27 марта.Позднее СМИ сообщили, что программа визита короля Карла III во Францию может быть изменена, а его ужин с президентом Эммануэлем Макроном, запланированный на понедельник, может не состояться в Версальском дворце из-за манифестаций против пенсионной реформы. Кроме того, французский профсоюз SUD-Rail призвал всех "отправиться в Версаль" на протест против визита короля.
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в мире, великобритания, франция, карл iii, эммануэль макрон
В мире, Великобритания, Франция, Карл III, Эммануэль Макрон
Визит Карла III во Францию перенесли

Визит короля Великобритании Карла III во Францию, планировавшийся 26-29 марта, перенесли

© AP Photo / Jonathan BradyКороль Великобритании Карл III
Король Великобритании Карл III - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Jonathan Brady
Король Великобритании Карл III. Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Елисейский дворец сообщил в пятницу о переносе визита короля Великобритании Карла III во Францию на фоне манифестаций против пенсионной реформы, передает Франс Пресс.
Сообщается, что визит британского монарха во Францию, планировавшийся 26-29 марта, будет перенесен из-за волны протестов в стране против повышения пенсионного возраста.
О новой дате визита в Елисейском дворце не уточнили.
В начале марта Елисейский дворец сообщил, что король Великобритании Карл III совершит первый государственный визит во Францию 26-29 марта. Отмечалось, что визит отражает "глубокие исторические связи" между странами и станет "честью для Франции". Планировалось, что Макрон устроит в честь британского монарха и его супруги Камиллы официальный ужин в Версальском дворце 27 марта.
Позднее СМИ сообщили, что программа визита короля Карла III во Францию может быть изменена, а его ужин с президентом Эммануэлем Макроном, запланированный на понедельник, может не состояться в Версальском дворце из-за манифестаций против пенсионной реформы. Кроме того, французский профсоюз SUD-Rail призвал всех "отправиться в Версаль" на протест против визита короля.
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