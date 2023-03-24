https://ria.ru/20230324/karl-1860373645.html
Визит Карла III во Францию перенесли
Визит Карла III во Францию перенесли - РИА Новости, 24.03.2023
Визит Карла III во Францию перенесли
Елисейский дворец сообщил в пятницу о переносе визита короля Великобритании Карла III во Францию на фоне манифестаций против пенсионной реформы, передает Франс... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:41
2023-03-24T13:41
2023-03-24T13:49
в мире
великобритания
франция
карл iii
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815844038_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_26ffb72a773bcae73fa1ff1c6f7df588.jpg
ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Елисейский дворец сообщил в пятницу о переносе визита короля Великобритании Карла III во Францию на фоне манифестаций против пенсионной реформы, передает Франс Пресс.Сообщается, что визит британского монарха во Францию, планировавшийся 26-29 марта, будет перенесен из-за волны протестов в стране против повышения пенсионного возраста.О новой дате визита в Елисейском дворце не уточнили.В начале марта Елисейский дворец сообщил, что король Великобритании Карл III совершит первый государственный визит во Францию 26-29 марта. Отмечалось, что визит отражает "глубокие исторические связи" между странами и станет "честью для Франции". Планировалось, что Макрон устроит в честь британского монарха и его супруги Камиллы официальный ужин в Версальском дворце 27 марта.Позднее СМИ сообщили, что программа визита короля Карла III во Францию может быть изменена, а его ужин с президентом Эммануэлем Макроном, запланированный на понедельник, может не состояться в Версальском дворце из-за манифестаций против пенсионной реформы. Кроме того, французский профсоюз SUD-Rail призвал всех "отправиться в Версаль" на протест против визита короля.
https://ria.ru/20230226/kamilla-1854358400.html
великобритания
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815844038_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d3a85d7583c7e59bd3272103d89f938.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, франция, карл iii, эммануэль макрон
В мире, Великобритания, Франция, Карл III, Эммануэль Макрон
Визит Карла III во Францию перенесли
Визит короля Великобритании Карла III во Францию, планировавшийся 26-29 марта, перенесли
ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости.
Елисейский дворец сообщил в пятницу о переносе визита короля Великобритании Карла III во Францию на фоне манифестаций против пенсионной реформы, передает Франс Пресс.
Сообщается, что визит британского монарха во Францию, планировавшийся 26-29 марта, будет перенесен из-за волны протестов в стране против повышения пенсионного возраста.
О новой дате визита в Елисейском дворце не уточнили.
В начале марта Елисейский дворец сообщил, что король Великобритании Карл III совершит первый государственный визит во Францию 26-29 марта. Отмечалось, что визит отражает "глубокие исторические связи" между странами и станет "честью для Франции". Планировалось, что Макрон
устроит в честь британского монарха и его супруги Камиллы официальный ужин в Версальском дворце 27 марта.
Позднее СМИ сообщили, что программа визита короля Карла III во Францию может быть изменена, а его ужин с президентом Эммануэлем Макроном, запланированный на понедельник, может не состояться в Версальском дворце из-за манифестаций против пенсионной реформы. Кроме того, французский профсоюз SUD-Rail призвал всех "отправиться в Версаль" на протест против визита короля.
СМИ: Букингемский дворец присвоит супруге Карла III новый титул