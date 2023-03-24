https://ria.ru/20230324/kalvi-1860361902.html
Американский инвестор Калви законно выехал из России, утверждает адвокат
Американский инвестор Калви законно выехал из России, утверждает адвокат - РИА Новости, 24.03.2023
Американский инвестор Калви законно выехал из России, утверждает адвокат
Американский инвестор Майкл Калви, получивший условный срок за растрату 2,5 миллиарда рублей, законно уехал из России, заявил журналистам в пятницу его адвокат... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:16
2023-03-24T13:16
2023-03-24T13:16
происшествия
майкл калви
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Американский инвестор Майкл Калви, получивший условный срок за растрату 2,5 миллиарда рублей, законно уехал из России, заявил журналистам в пятницу его адвокат Тимофей Гриднев. "Калви и Дельпаль законно покинули страну. Никаких нарушений Майклом Калви допущено не было, они могли передвигаться без ограничений после того, как кассационный суд отменил им меру пресечения, а приговор суда, по которому они условно осуждены, еще не вступил в силу", - пояснил адвокат. Изначально на них были наложены запреты, например выходить ночью из дома, но суд отменил ограничения. Обязанность отмечаться в инспекции два раза в месяц еще не вступила в силу, поэтому на момент отъезда никаких запретов покидать страну не было. Приговор был вынесен еще в 2021 году, но до сих пор не вступил в силу. Апелляционные жалобы суд начал рассматривать только в пятницу, но отложил заседание на 21 апреля - необходимо ознакомить участников процесса с дополнениями и перевести ряд материалов на французский язык. В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, основатель инвестфонда Калви получил 5,5 лет условно, другой фигурант - француз Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. При этом суд снял арест с имущества Калви. Согласно приговору, Калви необходимо регулярно посещать уголовную инспекцию после вступления приговора в силу, пока же у него нет никакой меры пресечения.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, майкл калви, москва, россия
Происшествия, Майкл Калви, Москва, Россия
Американский инвестор Калви законно выехал из России, утверждает адвокат
Адвокат Гриднев: основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви законно выехал из России
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Американский инвестор Майкл Калви, получивший условный срок за растрату 2,5 миллиарда рублей, законно уехал из России, заявил журналистам в пятницу его адвокат Тимофей Гриднев.
"Калви и Дельпаль законно покинули страну. Никаких нарушений Майклом Калви допущено не было, они могли передвигаться без ограничений после того, как кассационный суд отменил им меру пресечения, а приговор суда, по которому они условно осуждены, еще не вступил в силу", - пояснил адвокат.
Изначально на них были наложены запреты, например выходить ночью из дома, но суд отменил ограничения. Обязанность отмечаться в инспекции два раза в месяц еще не вступила в силу, поэтому на момент отъезда никаких запретов покидать страну не было.
Приговор был вынесен еще в 2021 году, но до сих пор не вступил в силу. Апелляционные жалобы суд начал рассматривать только в пятницу, но отложил заседание на 21 апреля - необходимо ознакомить участников процесса с дополнениями и перевести ряд материалов на французский язык.
В августе 2021 года Мещанский суд Москвы
приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, основатель инвестфонда Калви получил 5,5 лет условно, другой фигурант - француз Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. При этом суд снял арест с имущества Калви. Согласно приговору, Калви необходимо регулярно посещать уголовную инспекцию после вступления приговора в силу, пока же у него нет никакой меры пресечения.
Baring Vostok хочет разделить международный и российский активы бизнеса