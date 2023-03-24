https://ria.ru/20230324/kalvi-1860361902.html

Американский инвестор Калви законно выехал из России, утверждает адвокат

Американский инвестор Калви законно выехал из России, утверждает адвокат - РИА Новости, 24.03.2023

Американский инвестор Калви законно выехал из России, утверждает адвокат

Американский инвестор Майкл Калви, получивший условный срок за растрату 2,5 миллиарда рублей, законно уехал из России, заявил журналистам в пятницу его адвокат... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T13:16

2023-03-24T13:16

2023-03-24T13:16

происшествия

майкл калви

москва

россия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Американский инвестор Майкл Калви, получивший условный срок за растрату 2,5 миллиарда рублей, законно уехал из России, заявил журналистам в пятницу его адвокат Тимофей Гриднев. "Калви и Дельпаль законно покинули страну. Никаких нарушений Майклом Калви допущено не было, они могли передвигаться без ограничений после того, как кассационный суд отменил им меру пресечения, а приговор суда, по которому они условно осуждены, еще не вступил в силу", - пояснил адвокат. Изначально на них были наложены запреты, например выходить ночью из дома, но суд отменил ограничения. Обязанность отмечаться в инспекции два раза в месяц еще не вступила в силу, поэтому на момент отъезда никаких запретов покидать страну не было. Приговор был вынесен еще в 2021 году, но до сих пор не вступил в силу. Апелляционные жалобы суд начал рассматривать только в пятницу, но отложил заседание на 21 апреля - необходимо ознакомить участников процесса с дополнениями и перевести ряд материалов на французский язык. В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, основатель инвестфонда Калви получил 5,5 лет условно, другой фигурант - француз Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. При этом суд снял арест с имущества Калви. Согласно приговору, Калви необходимо регулярно посещать уголовную инспекцию после вступления приговора в силу, пока же у него нет никакой меры пресечения.

https://ria.ru/20221230/biznes-1842562415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, майкл калви, москва, россия