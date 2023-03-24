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Условно осужденный американец Калви планирует приехать в Мосгорсуд - РИА Новости, 24.03.2023
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10:43 24.03.2023 (обновлено: 11:05 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/kalvi-1860299180.html
Условно осужденный американец Калви планирует приехать в Мосгорсуд
Условно осужденный американец Калви планирует приехать в Мосгорсуд - РИА Новости, 24.03.2023
Условно осужденный американец Калви планирует приехать в Мосгорсуд
Американский инвестор Майкл Калви, получивший условный срок за растрату 2,5 миллиарда рублей, планирует вернуться в Россию на рассмотрение своей жалобы на... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:43
2023-03-24T11:05
московский городской суд
сша
майкл калви
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Американский инвестор Майкл Калви, получивший условный срок за растрату 2,5 миллиарда рублей, планирует вернуться в Россию на рассмотрение своей жалобы на приговор, заявил его адвокат Тимофей Гриднев в Мосгорсуде."Калви планирует приехать на заседание, но с учетом текущих событий, ему сложно получить визу. Если получит - приедет", - сказал адвокат.Адвокат второго осужденного француза Филиппа Дельпаля, который также уехал из России, также сообщил, что тот приедет, если получит визу.Изначально на них были наложены запреты, например, выходить ночью из дома, но суд отменил ограничения. Обязанность отмечаться в инспекции два раза в месяц еще не вступила в силу, поэтому на момент отъезда никаких запретов покидать страну не было.Мосгорсуд в пятницу рассматривает апелляционные жалобы на приговор, вынесенный еще в 2021 году.В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, основатель инвестфонда Калви получил 5,5 лет условно, другой фигурант - француз Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. При этом суд снял арест с имущества Калви. Согласно приговору, Калви необходимо регулярно посещать уголовную инспекцию после вступления приговора в силу, пока же у него нет никакой меры пресечения.
https://ria.ru/20210923/kalvi-1751433485.html
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московский городской суд, сша, майкл калви, происшествия, россия, москва
Московский городской суд, США, Майкл Калви, Происшествия, Россия, Москва
Условно осужденный американец Калви планирует приехать в Мосгорсуд

Адвокат: условно осужденный американский инвестор Калви планирует приехать в Мосгорсуд

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМайкл Калви
Майкл Калви - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Майкл Калви. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Американский инвестор Майкл Калви, получивший условный срок за растрату 2,5 миллиарда рублей, планирует вернуться в Россию на рассмотрение своей жалобы на приговор, заявил его адвокат Тимофей Гриднев в Мосгорсуде.
"Калви планирует приехать на заседание, но с учетом текущих событий, ему сложно получить визу. Если получит - приедет", - сказал адвокат.
Адвокат второго осужденного француза Филиппа Дельпаля, который также уехал из России, также сообщил, что тот приедет, если получит визу.
Изначально на них были наложены запреты, например, выходить ночью из дома, но суд отменил ограничения. Обязанность отмечаться в инспекции два раза в месяц еще не вступила в силу, поэтому на момент отъезда никаких запретов покидать страну не было.
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В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, основатель инвестфонда Калви получил 5,5 лет условно, другой фигурант - француз Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. При этом суд снял арест с имущества Калви. Согласно приговору, Калви необходимо регулярно посещать уголовную инспекцию после вступления приговора в силу, пока же у него нет никакой меры пресечения.
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви у Мещанского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
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