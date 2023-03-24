Источник: условно осужденный американец Калви уехал из России
Осужденные по делу Baring Vostok Майкл Калви и Филипп Дельпаль покинули Россию
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОснователь инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Фигуранты дела инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви и француз Филипп Дельпаль уехали из России, сообщил РИА Новости информированный источник.
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"Калви и Дельпаль покинули Россию сразу после отмены меры пресечения. Сейчас они находятся в своих странах", — сказал собеседник агентства.
Сегодня Мосгорсуд должен был рассматривать апелляционные жалобы на приговор, вынесенный в 2021 году, но заседание перенесли на 21 апреля. За это время участники должны ознакомиться с дополнительными материалами и решить вопрос о переводе документов на французский язык.
Как сообщил адвокат Калви Тимофей Гриднев, американский инвестор планирует вернуться в Россию на рассмотрение своей жалобы, если сможет получить визу, но сейчас с этим есть сложности.
То же самое заявил и защитник Дельпаля.
В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. Основатель фонда Калви получил 5,5 лет условно, Дельпаль — 4,5 года условно.
Изначально на обоих инвесторов наложили запрет определенных действий, в том числе выходить из дома по ночам, но суд отменил эту меру пресечения. Обязанность отмечаться в инспекции два раза в месяц еще не вступила в силу, поэтому на момент отъезда никаких запретов на выезд из России не действовало.