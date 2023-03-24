https://ria.ru/20230324/kalvi-1860295115.html

Источник: условно осужденный американец Калви уехал из России

Источник: условно осужденный американец Калви уехал из России - РИА Новости, 24.03.2023

Источник: условно осужденный американец Калви уехал из России

Фигуранты дела инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви и француз Филипп Дельпаль уехали из России, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T10:32

2023-03-24T10:32

2023-03-24T12:35

россия

майкл калви

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Фигуранты дела инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви и француз Филипп Дельпаль уехали из России, сообщил РИА Новости информированный источник.Сегодня Мосгорсуд должен был рассматривать апелляционные жалобы на приговор, вынесенный в 2021 году, но заседание перенесли на 21 апреля. За это время участники должны ознакомиться с дополнительными материалами и решить вопрос о переводе документов на французский язык.Как сообщил адвокат Калви Тимофей Гриднев, американский инвестор планирует вернуться в Россию на рассмотрение своей жалобы, если сможет получить визу, но сейчас с этим есть сложности.То же самое заявил и защитник Дельпаля.В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. Основатель фонда Калви получил 5,5 лет условно, Дельпаль — 4,5 года условно. Изначально на обоих инвесторов наложили запрет определенных действий, в том числе выходить из дома по ночам, но суд отменил эту меру пресечения. Обязанность отмечаться в инспекции два раза в месяц еще не вступила в силу, поэтому на момент отъезда никаких запретов на выезд из России не действовало.

https://ria.ru/20221230/biznes-1842562415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, майкл калви, происшествия, москва