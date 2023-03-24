https://ria.ru/20230324/indoneziya-1860303531.html

На Бали депортируют туристов за нарушение запрета на выход на улицу

На Бали депортируют туристов за нарушение запрета на выход на улицу - РИА Новости, 24.03.2023

На Бали депортируют туристов за нарушение запрета на выход на улицу

Граждане Польши будут депортированы с Бали (Индонезия) за нарушение запрета на выход на улицу во время праздника Ньепи, дня молчания, сообщает газета Jakarta... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T11:11

2023-03-24T11:11

2023-03-24T11:11

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Граждане Польши будут депортированы с Бали (Индонезия) за нарушение запрета на выход на улицу во время праздника Ньепи, дня молчания, сообщает газета Jakarta Post. Граждане Польши Кароль Грабински и Барбара Карина Вальчак были замечены обедающими на пляже, когда местная полиция патрулировала улицы. Один из офицеров полиции сообщил туристам, что во время Ньепи никому не разрешается оставаться на улице или находиться в общественном месте. После этого между сторонами развязался конфликт. "Видео, на котором пара ссорится с офицером полиции, распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как двое иностранцев спорят с полицейским, говоря ему, что каждый имеет право находиться на пляже, и если никому не разрешено находиться на улице, то и стражей порядка здесь быть тоже не должно", – пишет газета. Представитель полиции Бали Стефанус Сатаке Баю Сетианто заявил, что граждане Польши были немедленно доставлены в полицейский участок округа Сукавати. Грабински и Вальчак сообщили полиции, что направлялись в гавань Падангбай, чтобы сесть на паром до Западной Нуса-Тенгара. Оттуда они планировали отправиться в Австралию. "Они, знают, что сегодня Ньепи, но настаивали на том, что их деятельность на пляже не помешает проведению праздника. — сообщил Сетианто. - Мы передали их иммиграционной службе Денпасара. Конечно, мы их депортируем. Сейчас согласовываем это с польским консульством".Во время Ньепи, который знаменует празднование лунного Нового года по календарю Чака, на улицах запрещено движение транспортных средств, за исключением аварийных служб. Ночью свет выключается, за исключением некоторых общественных объектов, таких как больницы и полицейские участки. Гостиницам разрешено включать минимальное освещение, а туристы ограничены гостиничными комплексами в своем перемещении. Все рынки, магазины, офисы, кафе, бары, рестораны и другие общественные места закрыты. Ожидается, что в праздничные дни люди на Бали будут и дома воздерживаться от использования всех форм развлечений, таких как телевизоры, радио и Интернет.

https://ria.ru/20230322/bali-1859381488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, польша, индонезия, бали