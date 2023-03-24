https://ria.ru/20230324/gubernator-1860256404.html
Губернатор Усс заявил, что его сын стал жертвой геополитической игры
Губернатор Усс заявил, что его сын стал жертвой геополитической игры - РИА Новости, 24.03.2023
Губернатор Усс заявил, что его сын стал жертвой геополитической игры
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что его сын стал жертвой геополитической игры и утратил веру в правосудие. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T06:48
2023-03-24T06:48
2023-03-24T07:39
александр усс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590505306_0:133:2877:1751_1920x0_80_0_0_427505b29b367bb614a0d4a2e5b6f074.jpg
КРАСНОЯРСК, 24 мар – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что его сын стал жертвой геополитической игры и утратил веру в правосудие. Во вторник апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США. В четверг газета la Repubblica сообщила, что Усс-младший скрылся из-под домашнего ареста, сломав электронный браслет. Правоохранители ведут его поиски. В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти гражданам РФ в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы. По данным источников РИА Новости, после решения суда, высказывавшегося в пользу экстрадиции, адвокаты Усса собирались обжаловать его в Кассационном суде. Рассмотрение этого дела в высшей инстанции могло занять до нескольких месяцев.
https://ria.ru/20230324/gubernator-1860255363.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590505306_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1eb28c994bf01ad3825f9c93b08c2fe1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр усс
Губернатор Усс заявил, что его сын стал жертвой геополитической игры
Губернатор Красноярского края Усс заявил, что его сын стал жертвой геополитической игры
КРАСНОЯРСК, 24 мар – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что его сын стал жертвой геополитической игры и утратил веру в правосудие.
«
"Хотел бы подчеркнуть следующее, что решение, которое было вынесено, стало по меньшей мере неожиданностью для всех, а для Артема настоящим шоком, которое привело в итоге к тому, что утратил всякую веру в справедливость и настоящее правосудие... Я абсолютно убежден, что он стал либо какой-то жертвой для пополнения залогового фонда, либо представлял какой-то интерес в большой геополитической игре", - сказал Усс.
Во вторник апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США. В четверг газета la Repubblica сообщила, что Усс-младший скрылся из-под домашнего ареста, сломав электронный браслет. Правоохранители ведут его поиски.
В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти гражданам РФ в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы.
По данным источников РИА Новости, после решения суда, высказывавшегося в пользу экстрадиции, адвокаты Усса собирались обжаловать его в Кассационном суде. Рассмотрение этого дела в высшей инстанции могло занять до нескольких месяцев.
Усс ответил на сообщения о бегстве сына из-под домашнего ареста в Италии