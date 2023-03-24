https://ria.ru/20230324/gubernator-1860256404.html

Губернатор Усс заявил, что его сын стал жертвой геополитической игры

Губернатор Усс заявил, что его сын стал жертвой геополитической игры - РИА Новости, 24.03.2023

Губернатор Усс заявил, что его сын стал жертвой геополитической игры

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что его сын стал жертвой геополитической игры и утратил веру в правосудие. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T06:48

2023-03-24T06:48

2023-03-24T07:39

александр усс

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КРАСНОЯРСК, 24 мар – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что его сын стал жертвой геополитической игры и утратил веру в правосудие. Во вторник апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США. В четверг газета la Repubblica сообщила, что Усс-младший скрылся из-под домашнего ареста, сломав электронный браслет. Правоохранители ведут его поиски. В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти гражданам РФ в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы. По данным источников РИА Новости, после решения суда, высказывавшегося в пользу экстрадиции, адвокаты Усса собирались обжаловать его в Кассационном суде. Рассмотрение этого дела в высшей инстанции могло занять до нескольких месяцев.

https://ria.ru/20230324/gubernator-1860255363.html

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александр усс