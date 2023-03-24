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Усс ответил на сообщения о бегстве сына из-под домашнего ареста в Италии - РИА Новости, 24.03.2023
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06:23 24.03.2023 (обновлено: 10:39 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/gubernator-1860255363.html
Усс ответил на сообщения о бегстве сына из-под домашнего ареста в Италии
Усс ответил на сообщения о бегстве сына из-под домашнего ареста в Италии - РИА Новости, 24.03.2023
Усс ответил на сообщения о бегстве сына из-под домашнего ареста в Италии
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что ему неизвестно о местонахождении сына Артема, который, по данным СМИ, скрылся из-под домашнего ареста в... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T06:23
2023-03-24T10:39
красноярский край
александр усс
италия
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 24 мар — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что ему неизвестно о местонахождении сына Артема, который, по данным СМИ, скрылся из-под домашнего ареста в Италии.По его словам, Артем рассказывал, что "квартира, в которой он находился под домашним арестом, очень тщательно охранялась карабинерами. "Его посещали даже несколько раз ночью. Это бывало периодически, поэтому мне абсолютно не понятно, как он мог исчезнуть оттуда", — добавил Усс.Глава региона также выразил убеждение, что его сын стал жертвой геополитической игры и утратил веру в правосудие. При этом он отметил, что деяния, инкриминируемые Артему, нельзя назвать преступлениями."Это не только мое мнение, это мнение международной группы адвокатов, включая наиболее авторитетных юристов Милана, а также Соединенных Штатов Америки, которые тоже принимали участие в его защите, а также представители из Страсбурга", — сказал Усс.Во вторник апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США. В четверг газета la Repubblica сообщила, что Усс-младший скрылся из-под домашнего ареста, сломав электронный браслет. Правоохранители ведут его поиски.В прошлом году США предъявили обвинения Уссу-младшему и еще пяти россиянам в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели из тюрьмы под домашний арест.Губернатор Красноярского края ранее выражал уверенность в невиновности своего сына.По данным источников агентства, после решения суда, высказывавшегося в пользу экстрадиции, адвокаты Усса собирались обжаловать его в кассационном суде. Рассмотрение этого дела в высшей инстанции могло занять до нескольких месяцев.
https://ria.ru/20230322/uss-1859726345.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230321/ekstraditsiya-1859540339.html
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красноярский край, александр усс, италия, происшествия
Красноярский край, Александр Усс, Италия, Происшествия
Усс ответил на сообщения о бегстве сына из-под домашнего ареста в Италии

Красноярский губернатор Усс сообщил, что ему неизвестно местонахождение его сына Артема

© Фото : страница Артема Усса в соцсетяхАртем Усс
Артем Усс - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : страница Артема Усса в соцсетях
Артем Усс. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 24 мар — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что ему неизвестно о местонахождении сына Артема, который, по данным СМИ, скрылся из-под домашнего ареста в Италии.
«

"Его местонахождение мне неизвестно, как и детали произошедшего", — сказал Усс журналистам.

По его словам, Артем рассказывал, что "квартира, в которой он находился под домашним арестом, очень тщательно охранялась карабинерами. "Его посещали даже несколько раз ночью. Это бывало периодически, поэтому мне абсолютно не понятно, как он мог исчезнуть оттуда", — добавил Усс.
Глава региона также выразил убеждение, что его сын стал жертвой геополитической игры и утратил веру в правосудие. При этом он отметил, что деяния, инкриминируемые Артему, нельзя назвать преступлениями.
"Это не только мое мнение, это мнение международной группы адвокатов, включая наиболее авторитетных юристов Милана, а также Соединенных Штатов Америки, которые тоже принимали участие в его защите, а также представители из Страсбурга", — сказал Усс.
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Во вторник апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США. В четверг газета la Repubblica сообщила, что Усс-младший скрылся из-под домашнего ареста, сломав электронный браслет. Правоохранители ведут его поиски.
В прошлом году США предъявили обвинения Уссу-младшему и еще пяти россиянам в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели из тюрьмы под домашний арест.
Губернатор Красноярского края ранее выражал уверенность в невиновности своего сына.
По данным источников агентства, после решения суда, высказывавшегося в пользу экстрадиции, адвокаты Усса собирались обжаловать его в кассационном суде. Рассмотрение этого дела в высшей инстанции могло занять до нескольких месяцев.
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Красноярский крайАлександр УссИталияПроисшествия
 
 
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