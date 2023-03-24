https://ria.ru/20230324/gripp-1860441522.html

Лекарств от гриппа в России достаточно, заявил Мурашко

Лекарств от гриппа в России достаточно, заявил Мурашко - РИА Новости, 24.03.2023

Лекарств от гриппа в России достаточно, заявил Мурашко

Весенний подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ обычно слабее осеннего, лекарств на сегодняшний день достаточно, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T16:27

2023-03-24T16:27

2023-03-24T16:27

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Весенний подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ обычно слабее осеннего, лекарств на сегодняшний день достаточно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Весенний подъем ОРВИ и гриппа, как правило, бывает значительно слабее, чем осенний, потому что уже иммунизация была, какое-то количество людей переболело", - сказал Мурашко журналистам. Он отметил, что лекарственных препаратов на сегодняшний день в стране достаточно.

https://ria.ru/20230314/zabolevaemost-1857720883.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко