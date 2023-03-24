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Лекарств от гриппа в России достаточно, заявил Мурашко - РИА Новости, 24.03.2023
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16:27 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/gripp-1860441522.html
Лекарств от гриппа в России достаточно, заявил Мурашко
Лекарств от гриппа в России достаточно, заявил Мурашко - РИА Новости, 24.03.2023
Лекарств от гриппа в России достаточно, заявил Мурашко
Весенний подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ обычно слабее осеннего, лекарств на сегодняшний день достаточно, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T16:27
2023-03-24T16:27
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Весенний подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ обычно слабее осеннего, лекарств на сегодняшний день достаточно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Весенний подъем ОРВИ и гриппа, как правило, бывает значительно слабее, чем осенний, потому что уже иммунизация была, какое-то количество людей переболело", - сказал Мурашко журналистам. Он отметил, что лекарственных препаратов на сегодняшний день в стране достаточно.
https://ria.ru/20230314/zabolevaemost-1857720883.html
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Лекарств от гриппа в России достаточно, заявил Мурашко

Глава Минздрава Мурашко: лекарств от гриппа достаточно, весенний подъем обычно слабее

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАптечный киоск
Аптечный киоск - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Весенний подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ обычно слабее осеннего, лекарств на сегодняшний день достаточно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Весенний подъем ОРВИ и гриппа, как правило, бывает значительно слабее, чем осенний, потому что уже иммунизация была, какое-то количество людей переболело", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что лекарственных препаратов на сегодняшний день в стране достаточно.
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
В России снизилась заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19
14 марта, 11:22
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
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