https://ria.ru/20230324/gripp-1860441522.html
Лекарств от гриппа в России достаточно, заявил Мурашко
Лекарств от гриппа в России достаточно, заявил Мурашко - РИА Новости, 24.03.2023
Лекарств от гриппа в России достаточно, заявил Мурашко
Весенний подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ обычно слабее осеннего, лекарств на сегодняшний день достаточно, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T16:27
2023-03-24T16:27
2023-03-24T16:27
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136600/30/1366003091_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e8b38a1868a977616c069864a4dfd285.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Весенний подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ обычно слабее осеннего, лекарств на сегодняшний день достаточно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Весенний подъем ОРВИ и гриппа, как правило, бывает значительно слабее, чем осенний, потому что уже иммунизация была, какое-то количество людей переболело", - сказал Мурашко журналистам. Он отметил, что лекарственных препаратов на сегодняшний день в стране достаточно.
https://ria.ru/20230314/zabolevaemost-1857720883.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136600/30/1366003091_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_d4d8cd75b18377f233cf504c14a4500c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Лекарств от гриппа в России достаточно, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: лекарств от гриппа достаточно, весенний подъем обычно слабее