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Украинские войска нанесли удар по Горловке в ДНР - РИА Новости, 24.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:43 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/gorlovka-1860253502.html
Украинские войска нанесли удар по Горловке в ДНР
Украинские войска нанесли удар по Горловке в ДНР - РИА Новости, 24.03.2023
Украинские войска нанесли удар по Горловке в ДНР
Украинские войска в 2.04 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T05:43
2023-03-24T05:43
специальная военная операция на украине
горловка
сша
сцкк
стирол
bae systems
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска в 2.04 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230323/obstrel-1860093476.html
горловка
сша
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горловка, сша, сцкк, стирол, bae systems, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, США, СЦКК, Стирол, BAE Systems, Донецкая Народная Республика
Украинские войска нанесли удар по Горловке в ДНР

ВСУ выпустили по Горловке в ДНР три ракеты из РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска в 2.04 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 02.04 – населенный пункт Райское – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
23 марта, 15:09
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаСШАСЦККСтиролBAE SystemsДонецкая Народная Республика
 
 
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