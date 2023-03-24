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Суд обязал восстановить аккаунт телеканала "Матч ТВ" в сервисе Google Play - РИА Новости, 24.03.2023
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11:39 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/google-1860317747.html
Суд обязал восстановить аккаунт телеканала "Матч ТВ" в сервисе Google Play
Суд обязал восстановить аккаунт телеканала "Матч ТВ" в сервисе Google Play - РИА Новости, 24.03.2023
Суд обязал восстановить аккаунт телеканала "Матч ТВ" в сервисе Google Play
Арбитражный суд Москвы по иску "Матч ТВ" обязал структуры Google восстановить аккаунт телеканала на сервисе Google Play со всеми функциями, существовавшими до... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T11:39
2023-03-24T11:39
россия
нтв (телеканал)
рбк (медиагруппа)
вгтрк
технологии
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "Матч ТВ" обязал структуры Google восстановить аккаунт телеканала на сервисе Google Play со всеми функциями, существовавшими до его удаления, следует из опубликованной резолютивной части решения суда. Суд признал незаконным односторонний отказ ответчиков – американской Google LLC, российского ООО "Гугл", ирландских Google Ireland Limited и Google Commerce Limited – от исполнения обязательств, вытекающих из соглашения Google Play с истцом о распространении программных продуктов, выразившийся в удалении аккаунта истца с сервиса Google Play. Суд также взыскал с ответчиков солидарно около 1,6 миллиона рублей. Ранее арбитражный суд Москвы по иску крупнейшего в России распространителя государственных лотерей "Технологическая компания "Центр" (бренд "Столото") обязал структуры Google вернуть мобильное приложение "Столото" в сервис Google Play. Приложение было заблокировано еще в 2019 году со ссылкой на несоответствие политике азартных игр и правил для разработчиков. Причины удаления приложения "Матч ТВ" в материалах суда пока не приводятся. В 2022 году, после начала спецоперации на Украине, десятки российских медиаресурсов пожаловались на блокировку своих каналов на видеосервисе YouTube, принадлежащем Google. В марте 2022 года Роскомнадзор заявлял о 54 таких фактах, затронувших в числе прочих РИА Новости, Sputnik, Первый канал, "Россию 1", НТВ и РБК. Многие СМИ оспорили блокировку в суде. На данный момент судом первой инстанции удовлетворены иски Первого канала, Общественного телевидения России, ВГТРК, "Москва медиа", телеканалов RT, "Звезда", РЕН ТВ, а также компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", о разблокировке YouTube-канала ТНТ. Часть решений уже вступила в силу. Девятый арбитражный апелляционный суд в ноябре ввел в отношении ООО "Гугл" по собственному заявлению компании начальную процедуру банкротства – наблюдение. В постановлении суд отметил, что, по информации должника, общий размер его денежных обязательств перед кредиторами превышает 18,7 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230310/kanal-1857133725.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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россия, нтв (телеканал), рбк (медиагруппа), вгтрк, технологии
Россия, НТВ (телеканал), РБК (медиагруппа), ВГТРК, Технологии
Суд обязал восстановить аккаунт телеканала "Матч ТВ" в сервисе Google Play

Суд обязал восстановить аккаунт "Матч ТВ" в сервисе Google Play со всеми функциями

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип компании Google. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "Матч ТВ" обязал структуры Google восстановить аккаунт телеканала на сервисе Google Play со всеми функциями, существовавшими до его удаления, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.
Суд признал незаконным односторонний отказ ответчиков – американской Google LLC, российского ООО "Гугл", ирландских Google Ireland Limited и Google Commerce Limited – от исполнения обязательств, вытекающих из соглашения Google Play с истцом о распространении программных продуктов, выразившийся в удалении аккаунта истца с сервиса Google Play. Суд также взыскал с ответчиков солидарно около 1,6 миллиона рублей.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Суд в Москве обязал Google разблокировать YouTube-канал "Спаса"
10 марта, 19:55
Ранее арбитражный суд Москвы по иску крупнейшего в России распространителя государственных лотерей "Технологическая компания "Центр" (бренд "Столото") обязал структуры Google вернуть мобильное приложение "Столото" в сервис Google Play. Приложение было заблокировано еще в 2019 году со ссылкой на несоответствие политике азартных игр и правил для разработчиков. Причины удаления приложения "Матч ТВ" в материалах суда пока не приводятся.
В 2022 году, после начала спецоперации на Украине, десятки российских медиаресурсов пожаловались на блокировку своих каналов на видеосервисе YouTube, принадлежащем Google. В марте 2022 года Роскомнадзор заявлял о 54 таких фактах, затронувших в числе прочих РИА Новости, Sputnik, Первый канал, "Россию 1", НТВ и РБК. Многие СМИ оспорили блокировку в суде.
На данный момент судом первой инстанции удовлетворены иски Первого канала, Общественного телевидения России, ВГТРК, "Москва медиа", телеканалов RT, "Звезда", РЕН ТВ, а также компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", о разблокировке YouTube-канала ТНТ. Часть решений уже вступила в силу.
Девятый арбитражный апелляционный суд в ноябре ввел в отношении ООО "Гугл" по собственному заявлению компании начальную процедуру банкротства – наблюдение. В постановлении суд отметил, что, по информации должника, общий размер его денежных обязательств перед кредиторами превышает 18,7 миллиарда рублей.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Google Play удалил приложения нескольких российских банков
17 марта, 11:08
 
РоссияНТВ (телеканал)РБК (медиагруппа)ВГТРКТехнологии
 
 
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