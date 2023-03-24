https://ria.ru/20230324/gomes-1860458487.html

Селена Гомес призвала прекратить травлю жены Джастина Бибера

Селена Гомес призвала прекратить травлю жены Джастина Бибера - РИА Новости, 24.03.2023

Селена Гомес призвала прекратить травлю жены Джастина Бибера

Певица Селена Гомес в своей соцсети призвала прекратить травлю модели Хейли Бибер. По словам знаменитости, супруга ее экс-возлюбленного Джастина Бибера заявила... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T17:58

2023-03-24T17:58

2023-03-24T17:58

шоубиз

селена гомес

кайли дженнер

джастин бибер

знаменитости

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Певица Селена Гомес в своей соцсети призвала прекратить травлю модели Хейли Бибер. По словам знаменитости, супруга ее экс-возлюбленного Джастина Бибера заявила об угрозах убийством со стороны интернет-пользователей. По данным ряда СМИ, причиной конфликта между Селеной Гомес и Хейли Бибер стал ролик певицы с "неудачным" ламинированием бровей. Вскоре после его выхода модель и Кайли Дженнер поделились кадром видеозвонка, где на первом плане были их брови. Фанаты Гомес возмутились увиденным. Они посчитали, что так Бибер и Дженнер решили высмеять их кумира. После этого, как писали СМИ, модели всего за несколько дней лишились 800 тысяч подписчиков в Instagram*. А вот Гомес, наоборот, приобрела. К ее аккаунту присоединилось несколько миллионов пользователей, после чего она стала самой популярной девушкой в соцсети. Сейчас у певицы 403 миллиона подписчиков. * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221011/gomez-1823022079.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

селена гомес, кайли дженнер, джастин бибер, знаменитости