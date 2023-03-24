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Селена Гомес призвала прекратить травлю жены Джастина Бибера - РИА Новости, 24.03.2023
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Шоубиз
 
17:58 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/gomes-1860458487.html
Селена Гомес призвала прекратить травлю жены Джастина Бибера
Селена Гомес призвала прекратить травлю жены Джастина Бибера - РИА Новости, 24.03.2023
Селена Гомес призвала прекратить травлю жены Джастина Бибера
Певица Селена Гомес в своей соцсети призвала прекратить травлю модели Хейли Бибер. По словам знаменитости, супруга ее экс-возлюбленного Джастина Бибера заявила... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T17:58
2023-03-24T17:58
шоубиз
селена гомес
кайли дженнер
джастин бибер
знаменитости
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Певица Селена Гомес в своей соцсети призвала прекратить травлю модели Хейли Бибер. По словам знаменитости, супруга ее экс-возлюбленного Джастина Бибера заявила об угрозах убийством со стороны интернет-пользователей. По данным ряда СМИ, причиной конфликта между Селеной Гомес и Хейли Бибер стал ролик певицы с "неудачным" ламинированием бровей. Вскоре после его выхода модель и Кайли Дженнер поделились кадром видеозвонка, где на первом плане были их брови. Фанаты Гомес возмутились увиденным. Они посчитали, что так Бибер и Дженнер решили высмеять их кумира. После этого, как писали СМИ, модели всего за несколько дней лишились 800 тысяч подписчиков в Instagram*. А вот Гомес, наоборот, приобрела. К ее аккаунту присоединилось несколько миллионов пользователей, после чего она стала самой популярной девушкой в соцсети. Сейчас у певицы 403 миллиона подписчиков. * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221011/gomez-1823022079.html
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селена гомес, кайли дженнер, джастин бибер, знаменитости
Шоубиз, Селена Гомес, Кайли Дженнер, Джастин Бибер, Знаменитости
Селена Гомес призвала прекратить травлю жены Джастина Бибера

Певица Селена Гомес призвала прекратить травлю модели Хейли Бибер в Сети

© AFP 2023 / LISA O'CONNOR / ANGELA WEISSПевица Селена Гомес и модель Хейли Бибер
Певица Селена Гомес и модель Хейли Бибер - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AFP 2023 / LISA O'CONNOR / ANGELA WEISS
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Певица Селена Гомес в своей соцсети призвала прекратить травлю модели Хейли Бибер. По словам знаменитости, супруга ее экс-возлюбленного Джастина Бибера заявила об угрозах убийством со стороны интернет-пользователей.
© @selenagomezПост, опубликованный Селеной Гомес
Пост, опубликованный Селеной Гомес
© @selenagomez
Пост, опубликованный Селеной Гомес
«
"Хейли Бибер связалась со мной и сообщила, что ей угрожали убийством. Это не то, за что я выступаю. Никто не должен переживать ненависть и издевательства. Я всегда выступала за доброту и очень хочу, чтобы все это прекратилось", – обратилась к подписчикам исполнительница.
По данным ряда СМИ, причиной конфликта между Селеной Гомес и Хейли Бибер стал ролик певицы с "неудачным" ламинированием бровей. Вскоре после его выхода модель и Кайли Дженнер поделились кадром видеозвонка, где на первом плане были их брови.
Фанаты Гомес возмутились увиденным. Они посчитали, что так Бибер и Дженнер решили высмеять их кумира.
После этого, как писали СМИ, модели всего за несколько дней лишились 800 тысяч подписчиков в Instagram*. А вот Гомес, наоборот, приобрела. К ее аккаунту присоединилось несколько миллионов пользователей, после чего она стала самой популярной девушкой в соцсети. Сейчас у певицы 403 миллиона подписчиков.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ШоубизСелена ГомесКайли ДженнерДжастин БиберЗнаменитости
 
 
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