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Расчеты "Гиацинтов" сорвали переброску резервов ВСУ в Купянском районе - РИА Новости, 24.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 24.03.2023 (обновлено: 05:29 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/giatsint-1860251861.html
Расчеты "Гиацинтов" сорвали переброску резервов ВСУ в Купянском районе
Расчеты "Гиацинтов" сорвали переброску резервов ВСУ в Купянском районе - РИА Новости, 24.03.2023
Расчеты "Гиацинтов" сорвали переброску резервов ВСУ в Купянском районе
Расчеты орудий "Гиацинт" сорвали переброску резервов украинских войск в районе Двуречного (Купянский район Харьковской области), сообщил РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T05:03
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специальная военная операция на украине
харьковская область
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Расчеты орудий "Гиацинт" сорвали переброску резервов украинских войск в районе Двуречного (Купянский район Харьковской области), сообщил РИА Новости в пятницу офицер пресс-центра задействованной в спецоперации группировки "Запад" Евгений Половодов. "Расчеты орудий "Гиацинт" не позволили противнику осуществить переброску резервов в район населенного пункта Двуречное. Кроме того, батареей 120-миллиметровых минометов "Сани" уничтожен склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Кисловка", - сказал он. Также огнем артиллерии сорваны четыре ротации украинских подразделений на передовых позициях в районах населенных пунктов Купянского района Синьковка, Крахмальное, Котляровка и Ольшана.
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харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область
Расчеты "Гиацинтов" сорвали переброску резервов ВСУ в Купянском районе

Расчеты "Гиацинтов" сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета
Работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа артиллерийского расчета. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Расчеты орудий "Гиацинт" сорвали переброску резервов украинских войск в районе Двуречного (Купянский район Харьковской области), сообщил РИА Новости в пятницу офицер пресс-центра задействованной в спецоперации группировки "Запад" Евгений Половодов.
"Расчеты орудий "Гиацинт" не позволили противнику осуществить переброску резервов в район населенного пункта Двуречное. Кроме того, батареей 120-миллиметровых минометов "Сани" уничтожен склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Кисловка", - сказал он.
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Также огнем артиллерии сорваны четыре ротации украинских подразделений на передовых позициях в районах населенных пунктов Купянского района Синьковка, Крахмальное, Котляровка и Ольшана.
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская область
 
 
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