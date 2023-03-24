https://ria.ru/20230324/giatsint-1860251861.html

Расчеты "Гиацинтов" сорвали переброску резервов ВСУ в Купянском районе

Расчеты "Гиацинтов" сорвали переброску резервов ВСУ в Купянском районе - РИА Новости, 24.03.2023

Расчеты "Гиацинтов" сорвали переброску резервов ВСУ в Купянском районе

Расчеты орудий "Гиацинт" сорвали переброску резервов украинских войск в районе Двуречного (Купянский район Харьковской области), сообщил РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T05:03

2023-03-24T05:03

2023-03-24T05:29

специальная военная операция на украине

харьковская область

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Расчеты орудий "Гиацинт" сорвали переброску резервов украинских войск в районе Двуречного (Купянский район Харьковской области), сообщил РИА Новости в пятницу офицер пресс-центра задействованной в спецоперации группировки "Запад" Евгений Половодов. "Расчеты орудий "Гиацинт" не позволили противнику осуществить переброску резервов в район населенного пункта Двуречное. Кроме того, батареей 120-миллиметровых минометов "Сани" уничтожен склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Кисловка", - сказал он. Также огнем артиллерии сорваны четыре ротации украинских подразделений на передовых позициях в районах населенных пунктов Купянского района Синьковка, Крахмальное, Котляровка и Ольшана.

https://ria.ru/20221011/giatsint-1823037355.html

харьковская область

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