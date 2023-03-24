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В Перми пассажирская "Газель" провалилась под асфальт - РИА Новости, 24.03.2023
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11:40 24.03.2023 (обновлено: 13:44 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/gazel-1860319021.html
В Перми пассажирская "Газель" провалилась под асфальт
В Перми пассажирская "Газель" провалилась под асфальт - РИА Новости, 24.03.2023
В Перми пассажирская "Газель" провалилась под асфальт
Пассажирская "Газель" провалилась под асфальт на шоссе Космонавтов в Перми, никто не пострадал, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T11:40
2023-03-24T13:44
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 24 мар - РИА Новости. Пассажирская "Газель" провалилась под асфальт на шоссе Космонавтов в Перми, никто не пострадал, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМВД. Ранее в социальных сетях появилась информация, что в Перми на выезде с улицы Подлесной на шоссе Космонавтов пассажирская "Газель" провалилась под асфальт, пассажиры успели покинуть салон. Сначала только передняя часть транспортного средства ушла под землю, но потом провал расширился, и машина полностью скрылась в яме. Очевидцы сообщали, что водитель не пострадал. Уточняется, что после инцидента на улице Подлесной и ближайших улицах образовались пробки. "По предварительной информации, в 10.50 (08.50 мск) по улице Подлесная, со стороны улицы Гатчинская в направлении шоссе Космонавтов, двигался автомобиль "Газель" под управлением водителя 1997 года рождения, который в районе дома 120 по шоссе Космонавтов в результате обрушения асфальто-бетонного покрытия проезжей части допустил падение в образовавшийся провал. Водитель успел покинуть транспортное средство", - рассказали в полицейском главке. Собеседник агентства уточнил, что никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. В Перми по улице Подлесной можно выехать из микрорайона Парковый на шоссе Космонавтов, которое является одной из самых крупных транспортных артерий Перми, в том числе ведёт в аэропорт "Большое Савино".
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происшествия, пермь
Происшествия, Пермь
В Перми пассажирская "Газель" провалилась под асфальт

На шоссе Космонавтов в Перми пассажирская "Газель" провалилась под асфальт

© Фото : Пермь ЧП и ДТП, новости/TelegramНа шоссе Космонавтов Перми газель провалилась под землю
На шоссе Космонавтов Перми газель провалилась под землю - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : Пермь ЧП и ДТП, новости/Telegram
На шоссе Космонавтов Перми газель провалилась под землю
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ПЕРМЬ, 24 мар - РИА Новости. Пассажирская "Газель" провалилась под асфальт на шоссе Космонавтов в Перми, никто не пострадал, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМВД.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что в Перми на выезде с улицы Подлесной на шоссе Космонавтов пассажирская "Газель" провалилась под асфальт, пассажиры успели покинуть салон. Сначала только передняя часть транспортного средства ушла под землю, но потом провал расширился, и машина полностью скрылась в яме. Очевидцы сообщали, что водитель не пострадал. Уточняется, что после инцидента на улице Подлесной и ближайших улицах образовались пробки.
"По предварительной информации, в 10.50 (08.50 мск) по улице Подлесная, со стороны улицы Гатчинская в направлении шоссе Космонавтов, двигался автомобиль "Газель" под управлением водителя 1997 года рождения, который в районе дома 120 по шоссе Космонавтов в результате обрушения асфальто-бетонного покрытия проезжей части допустил падение в образовавшийся провал. Водитель успел покинуть транспортное средство", - рассказали в полицейском главке.
Собеседник агентства уточнил, что никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
В Перми по улице Подлесной можно выехать из микрорайона Парковый на шоссе Космонавтов, которое является одной из самых крупных транспортных артерий Перми, в том числе ведёт в аэропорт "Большое Савино".
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