https://ria.ru/20230324/gazel-1860319021.html
В Перми пассажирская "Газель" провалилась под асфальт
В Перми пассажирская "Газель" провалилась под асфальт - РИА Новости, 24.03.2023
В Перми пассажирская "Газель" провалилась под асфальт
Пассажирская "Газель" провалилась под асфальт на шоссе Космонавтов в Перми, никто не пострадал, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T11:40
2023-03-24T11:40
2023-03-24T13:44
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 24 мар - РИА Новости. Пассажирская "Газель" провалилась под асфальт на шоссе Космонавтов в Перми, никто не пострадал, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМВД. Ранее в социальных сетях появилась информация, что в Перми на выезде с улицы Подлесной на шоссе Космонавтов пассажирская "Газель" провалилась под асфальт, пассажиры успели покинуть салон. Сначала только передняя часть транспортного средства ушла под землю, но потом провал расширился, и машина полностью скрылась в яме. Очевидцы сообщали, что водитель не пострадал. Уточняется, что после инцидента на улице Подлесной и ближайших улицах образовались пробки. "По предварительной информации, в 10.50 (08.50 мск) по улице Подлесная, со стороны улицы Гатчинская в направлении шоссе Космонавтов, двигался автомобиль "Газель" под управлением водителя 1997 года рождения, который в районе дома 120 по шоссе Космонавтов в результате обрушения асфальто-бетонного покрытия проезжей части допустил падение в образовавшийся провал. Водитель успел покинуть транспортное средство", - рассказали в полицейском главке. Собеседник агентства уточнил, что никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. В Перми по улице Подлесной можно выехать из микрорайона Парковый на шоссе Космонавтов, которое является одной из самых крупных транспортных артерий Перми, в том числе ведёт в аэропорт "Большое Савино".
https://ria.ru/20230324/dtp-1860254036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь
В Перми пассажирская "Газель" провалилась под асфальт
На шоссе Космонавтов в Перми пассажирская "Газель" провалилась под асфальт
ПЕРМЬ, 24 мар - РИА Новости. Пассажирская "Газель" провалилась под асфальт на шоссе Космонавтов в Перми, никто не пострадал, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМВД.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что в Перми
на выезде с улицы Подлесной на шоссе Космонавтов пассажирская "Газель" провалилась под асфальт, пассажиры успели покинуть салон. Сначала только передняя часть транспортного средства ушла под землю, но потом провал расширился, и машина полностью скрылась в яме. Очевидцы сообщали, что водитель не пострадал. Уточняется, что после инцидента на улице Подлесной и ближайших улицах образовались пробки.
"По предварительной информации, в 10.50 (08.50 мск) по улице Подлесная, со стороны улицы Гатчинская в направлении шоссе Космонавтов, двигался автомобиль "Газель" под управлением водителя 1997 года рождения, который в районе дома 120 по шоссе Космонавтов в результате обрушения асфальто-бетонного покрытия проезжей части допустил падение в образовавшийся провал. Водитель успел покинуть транспортное средство", - рассказали в полицейском главке.
Собеседник агентства уточнил, что никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
В Перми по улице Подлесной можно выехать из микрорайона Парковый на шоссе Космонавтов, которое является одной из самых крупных транспортных артерий Перми, в том числе ведёт в аэропорт "Большое Савино".
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