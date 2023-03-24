Рейтинг@Mail.ru
В сенате США запросили у ФРС отчет о надзоре за обанкротившимся SVB - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:34 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/frs-1860528026.html
В сенате США запросили у ФРС отчет о надзоре за обанкротившимся SVB
В сенате США запросили у ФРС отчет о надзоре за обанкротившимся SVB - РИА Новости, 24.03.2023
В сенате США запросили у ФРС отчет о надзоре за обанкротившимся SVB
Группа американских сенаторов затребовала у руководства Федеральной резервной системы информации о том, как осуществлялся надзор за деятельностью Silicon Valley РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T22:34
2023-03-24T22:34
банкротство silicon valley bank
silicon valley bank
экономика
сша
федеральная резервная система сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857396442_0:394:2730:1930_1920x0_80_0_0_cd4ecfd8d184c6e94106a896756e8a3e.jpg
ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. Группа американских сенаторов затребовала у руководства Федеральной резервной системы информации о том, как осуществлялся надзор за деятельностью Silicon Valley Bank в преддверии его банкротства. SVB, входящий в двадцатку крупнейших банков США, не справлялся с оттоком депозитов и был 10 марта закрыт регуляторами штата Калифорния. Это стало самым масштабным банковским банкротством в стране после финансового кризиса 2008 года. Большинство подписей под обращением принадлежат республиканцам из сенатского комитета по банковской деятельности. Вслед за крахом SVB американские власти закрыли из-за "системных рисков" крупный нью-йоркский Signature Bank и крипто-ориентированный банк Silvergate.
https://ria.ru/20230317/banki-1858732747.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857396442_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_354c24f060fdc903fe2abc5cca62b4a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
банкротство silicon valley bank, silicon valley bank, экономика, сша, федеральная резервная система сша, в мире
Банкротство Silicon Valley Bank, Silicon Valley Bank, Экономика, США, Федеральная резервная система США, В мире
В сенате США запросили у ФРС отчет о надзоре за обанкротившимся SVB

Группа американских сенаторов запросила у ФРС отчет о надзоре за обанкротившимся SVB

© AP Photo / Peter MorganОтделение банка Silicon Valley в Уэлсли, Массачусетс
Отделение банка Silicon Valley в Уэлсли, Массачусетс - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Peter Morgan
Отделение банка Silicon Valley в Уэлсли, Массачусетс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. Группа американских сенаторов затребовала у руководства Федеральной резервной системы информации о том, как осуществлялся надзор за деятельностью Silicon Valley Bank в преддверии его банкротства.
SVB, входящий в двадцатку крупнейших банков США, не справлялся с оттоком депозитов и был 10 марта закрыт регуляторами штата Калифорния. Это стало самым масштабным банковским банкротством в стране после финансового кризиса 2008 года.
«
"Американский народ заслуживает транспарентности и подотчетности со стороны правительственных чиновников и имеет право ясно понимать, что сотрудники ФРС знали о рисках в деятельности SVB, когда они это узнали и почему не приняли мер, чтобы не допустить краха банка", - сказано в послании.
Большинство подписей под обращением принадлежат республиканцам из сенатского комитета по банковской деятельности.
Вслед за крахом SVB американские власти закрыли из-за "системных рисков" крупный нью-йоркский Signature Bank и крипто-ориентированный банк Silvergate.
Люди возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Около 200 банков в США могут повторить судьбу SVB, показало исследование
17 марта, 23:41
 
Банкротство Silicon Valley BankSilicon Valley BankЭкономикаСШАФедеральная резервная система СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала