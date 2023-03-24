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В сенате США запросили у ФРС отчет о надзоре за обанкротившимся SVB
В сенате США запросили у ФРС отчет о надзоре за обанкротившимся SVB - РИА Новости, 24.03.2023
В сенате США запросили у ФРС отчет о надзоре за обанкротившимся SVB
Группа американских сенаторов затребовала у руководства Федеральной резервной системы информации о том, как осуществлялся надзор за деятельностью Silicon Valley РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T22:34
2023-03-24T22:34
2023-03-24T22:34
банкротство silicon valley bank
silicon valley bank
экономика
сша
федеральная резервная система сша
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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. Группа американских сенаторов затребовала у руководства Федеральной резервной системы информации о том, как осуществлялся надзор за деятельностью Silicon Valley Bank в преддверии его банкротства. SVB, входящий в двадцатку крупнейших банков США, не справлялся с оттоком депозитов и был 10 марта закрыт регуляторами штата Калифорния. Это стало самым масштабным банковским банкротством в стране после финансового кризиса 2008 года. Большинство подписей под обращением принадлежат республиканцам из сенатского комитета по банковской деятельности. Вслед за крахом SVB американские власти закрыли из-за "системных рисков" крупный нью-йоркский Signature Bank и крипто-ориентированный банк Silvergate.
https://ria.ru/20230317/banki-1858732747.html
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Банкротство Silicon Valley Bank, Silicon Valley Bank, Экономика, США, Федеральная резервная система США, В мире
В сенате США запросили у ФРС отчет о надзоре за обанкротившимся SVB
Группа американских сенаторов запросила у ФРС отчет о надзоре за обанкротившимся SVB