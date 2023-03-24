Еще один "Фермерский островок" открыли во Владимире при поддержке КМСП
© Фото : пресс-служба правительства Владимирской областиПервый "Фермерский островок" появился во Владимирской области
© Фото : пресс-служба правительства Владимирской области
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Новая торговая точка проекта "Фермерский островок", реализуемого Корпорацией МСП (КМСП) совместно с властями регионов, открылась во Владимире, сообщает пресс-служба института развития.
Основу ассортимента "Фермерского островка" составляет натуральное разливное молоко высокой жирности коров Голштинской и Айрширской пород, кисломолочная продукция. Также на полках представлен большой выбор хлебобулочных изделий, сыров из Муромского и Петушинского районов области, меда из Юрьев-Польского, шоколад и конфеты ручной работы мастеров из Киржача, чая, колбас и полуфабрикатов, уточняется в сообщении.
Как отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, корпорация, как институт развития предпринимательства, много внимания уделяет созданию кооперационных цепочек МСП в целях расширения рынков сбыта,
"Проект "Фермерский островок" - один из видов такой поддержки: он помогает фермерам и небольшим производителям пищевой продукции расширить географию поставок при минимизации логистических затрат, а также затрат на содержание продавцов. Помогает почувствовать рынок и увеличить объемы производства того продукта, который востребован покупателем", –- сказал Исаевич, которого цитирует пресс-служба.
Оператор "Фермерского островка" – СПССПК "Возрождение села" – объединил на торговой площадке более двадцати сельхозтоваропроизводителей молочного и мясного направлений, а также других производителей пищевой продукции.
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"Открытие второй точки проекта "Фермерский островок" во Владимирской области – это отличная возможность для жителей региона приобретать продукцию целого ряда местных производителей напрямую. Данная концепция в условиях беспрецедентного санкционного давления поможет малому бизнесу во взаимовыгодном сотрудничестве с ритейлом расширить рынки сбыта, и будет способствовать решению вопросов импортозамещения сельхозпродукции", - отметила и.о. министра предпринимательства и туризма Владимирской области Варвара Серегина.
Сегодня при поддержке КМСП организовано уже 34 "Фермерских островка" в 20 регионах: Новосибирской, Омской, Ивановской, Ростовской, Нижегородской, Владимирской, Ярославской, Курганской, Смоленской, Кировской, Волгоградской областях, Республиках Башкирия, Крым, Татарстан, Калмыкия, Бурятия, Чувашской и Удмуртской Республиках, Краснодарском крае Ханты-Мансийском автономном округе - Югра. На полках магазинов свою продукцию представляют уже более 300 производителей. Развитие сети "Фермерских островков" идет в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.