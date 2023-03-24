https://ria.ru/20230324/fermery-1860383698.html

Еще один "Фермерский островок" открыли во Владимире при поддержке КМСП

Еще один "Фермерский островок" открыли во Владимире при поддержке КМСП - РИА Новости, 24.03.2023

Еще один "Фермерский островок" открыли во Владимире при поддержке КМСП

Новая торговая точка проекта "Фермерский островок", реализуемого Корпорацией МСП (КМСП) совместно с властями регионов, открылась во Владимире, сообщает... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T14:16

2023-03-24T14:16

2023-03-24T14:16

корпорация мсп

александр исаевич

владимир

владимирская область

петушинский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805277849_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_fd8f1ba356fcb8cd7a32e3a21e98420d.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Новая торговая точка проекта "Фермерский островок", реализуемого Корпорацией МСП (КМСП) совместно с властями регионов, открылась во Владимире, сообщает пресс-служба института развития.Основу ассортимента "Фермерского островка" составляет натуральное разливное молоко высокой жирности коров Голштинской и Айрширской пород, кисломолочная продукция. Также на полках представлен большой выбор хлебобулочных изделий, сыров из Муромского и Петушинского районов области, меда из Юрьев-Польского, шоколад и конфеты ручной работы мастеров из Киржача, чая, колбас и полуфабрикатов, уточняется в сообщении.Как отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, корпорация, как институт развития предпринимательства, много внимания уделяет созданию кооперационных цепочек МСП в целях расширения рынков сбыта,"Проект "Фермерский островок" - один из видов такой поддержки: он помогает фермерам и небольшим производителям пищевой продукции расширить географию поставок при минимизации логистических затрат, а также затрат на содержание продавцов. Помогает почувствовать рынок и увеличить объемы производства того продукта, который востребован покупателем", –- сказал Исаевич, которого цитирует пресс-служба.Оператор "Фермерского островка" – СПССПК "Возрождение села" – объединил на торговой площадке более двадцати сельхозтоваропроизводителей молочного и мясного направлений, а также других производителей пищевой продукции.Сегодня при поддержке КМСП организовано уже 34 "Фермерских островка" в 20 регионах: Новосибирской, Омской, Ивановской, Ростовской, Нижегородской, Владимирской, Ярославской, Курганской, Смоленской, Кировской, Волгоградской областях, Республиках Башкирия, Крым, Татарстан, Калмыкия, Бурятия, Чувашской и Удмуртской Республиках, Краснодарском крае Ханты-Мансийском автономном округе - Югра. На полках магазинов свою продукцию представляют уже более 300 производителей. Развитие сети "Фермерских островков" идет в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230315/podderzhka-1858009769.html

https://ria.ru/20230316/msp-1858217859.html

владимир

владимирская область

петушинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, владимир, владимирская область, петушинский район