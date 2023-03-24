https://ria.ru/20230324/evrosoyuz-1860328258.html

Медведев назвал заявления Украины о вхождении в ЕС брехней

Медведев назвал заявления Украины о вхождении в ЕС брехней - РИА Новости, 24.03.2023

Медведев назвал заявления Украины о вхождении в ЕС брехней

Заявления Киева про вхождение в ЕС – брехня и стопроцентное враньё, они никому там не нужны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T12:04

2023-03-24T12:04

2023-03-24T12:04

украина

дмитрий медведев

евросоюз

в мире

россия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Заявления Киева про вхождение в ЕС – брехня и стопроцентное враньё, они никому там не нужны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Будут ли они их дальше содержать? Не знаю. Все эти заявления про вхождение в ЕС – вы же понимаете, это брехня, враньё стопроцентное. Кому они там нужны в таком виде? Поэтому это так, чтобы успокоить людей и киевскую клику", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20230320/ukraina-1859048516.html

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Кирилл Волков

украина, дмитрий медведев, евросоюз, в мире, россия