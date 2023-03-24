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Медведев назвал заявления Украины о вхождении в ЕС брехней - РИА Новости, 24.03.2023
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12:04 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/evrosoyuz-1860328258.html
Медведев назвал заявления Украины о вхождении в ЕС брехней
Медведев назвал заявления Украины о вхождении в ЕС брехней - РИА Новости, 24.03.2023
Медведев назвал заявления Украины о вхождении в ЕС брехней
Заявления Киева про вхождение в ЕС – брехня и стопроцентное враньё, они никому там не нужны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:04
2023-03-24T12:04
украина
дмитрий медведев
евросоюз
в мире
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Заявления Киева про вхождение в ЕС – брехня и стопроцентное враньё, они никому там не нужны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Будут ли они их дальше содержать? Не знаю. Все эти заявления про вхождение в ЕС – вы же понимаете, это брехня, враньё стопроцентное. Кому они там нужны в таком виде? Поэтому это так, чтобы успокоить людей и киевскую клику", - сказал Медведев.
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украина, дмитрий медведев, евросоюз, в мире, россия
Украина, Дмитрий Медведев, Евросоюз, В мире, Россия
Медведев назвал заявления Украины о вхождении в ЕС брехней

Медведев назвал заявления Украины о вхождении в Евросоюз брехней и стопроцентным враньем

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Заявления Киева про вхождение в ЕС – брехня и стопроцентное враньё, они никому там не нужны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Будут ли они их дальше содержать? Не знаю. Все эти заявления про вхождение в ЕС – вы же понимаете, это брехня, враньё стопроцентное. Кому они там нужны в таком виде? Поэтому это так, чтобы успокоить людей и киевскую клику", - сказал Медведев.
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