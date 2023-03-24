https://ria.ru/20230324/ekstrasensy-1860075099.html

Названы первые участники новой "Битвы экстрасенсов"

Названы первые участники новой "Битвы экстрасенсов" - РИА Новости, 24.03.2023

Названы первые участники новой "Битвы экстрасенсов"

На ТНТ объявили имена первых участников нового шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T00:16

2023-03-24T00:16

2023-03-24T01:39

шоубиз

"битва экстрасенсов"

тнт (телеканал)

звезды

знаменитости

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. На ТНТ объявили имена первых участников нового шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", сообщает пресс-служба телеканала. За звание лучшего экстрасенса будут бороться победители предыдущих сезонов: Константин Гецати (19 сезон), Влад Череватый (22 сезон) и Александр Шепс (14 сезон). Имена остальных участников шоу пока держат в секрете. Константин Гецати одним из первых поделился впечатлениями от нового проекта. По словам медиума, он столкнулся на съемочной площадке с провокациями. "Большинство из нас были знакомы лишь заочно. Поэтому, в первую очередь, на площадке царило любопытство. Но и без провокаций не обошлось! Они начались с первых минут. Но я не могу относиться к ним серьёзно. Тот, кто провоцирует другого, как правило пытается вылезти за чужой счет. А значит он сам по себе слаб", – считает Гецати.Премьер шоу запланирована на первое апреля.

https://ria.ru/20230317/ekstrasensy-1858283353.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

"битва экстрасенсов", тнт (телеканал), звезды, знаменитости