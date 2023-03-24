https://ria.ru/20230324/ekstrasensy-1860075099.html
Названы первые участники новой "Битвы экстрасенсов"
Названы первые участники новой "Битвы экстрасенсов" - РИА Новости, 24.03.2023
Названы первые участники новой "Битвы экстрасенсов"
На ТНТ объявили имена первых участников нового шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T00:16
2023-03-24T00:16
2023-03-24T01:39
шоубиз
"битва экстрасенсов"
тнт (телеканал)
звезды
знаменитости
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. На ТНТ объявили имена первых участников нового шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", сообщает пресс-служба телеканала. За звание лучшего экстрасенса будут бороться победители предыдущих сезонов: Константин Гецати (19 сезон), Влад Череватый (22 сезон) и Александр Шепс (14 сезон). Имена остальных участников шоу пока держат в секрете. Константин Гецати одним из первых поделился впечатлениями от нового проекта. По словам медиума, он столкнулся на съемочной площадке с провокациями. "Большинство из нас были знакомы лишь заочно. Поэтому, в первую очередь, на площадке царило любопытство. Но и без провокаций не обошлось! Они начались с первых минут. Но я не могу относиться к ним серьёзно. Тот, кто провоцирует другого, как правило пытается вылезти за чужой счет. А значит он сам по себе слаб", – считает Гецати.Премьер шоу запланирована на первое апреля.
https://ria.ru/20230317/ekstrasensy-1858283353.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"битва экстрасенсов", тнт (телеканал), звезды, знаменитости
Шоубиз, "Битва экстрасенсов", ТНТ (телеканал), звезды, Знаменитости
Названы первые участники новой "Битвы экстрасенсов"
Названы первые участники шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" на ТНТ
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. На ТНТ объявили имена первых участников нового шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", сообщает пресс-служба телеканала.
За звание лучшего экстрасенса будут бороться победители предыдущих сезонов: Константин Гецати (19 сезон), Влад Череватый (22 сезон) и Александр Шепс (14 сезон). Имена остальных участников шоу пока держат в секрете.
Константин Гецати одним из первых поделился впечатлениями от нового проекта. По словам медиума, он столкнулся на съемочной площадке с провокациями.
"Большинство из нас были знакомы лишь заочно. Поэтому, в первую очередь, на площадке царило любопытство. Но и без провокаций не обошлось! Они начались с первых минут. Но я не могу относиться к ним серьёзно. Тот, кто провоцирует другого, как правило пытается вылезти за чужой счет. А значит он сам по себе слаб", – считает Гецати.
Премьер шоу запланирована на первое апреля.
ТНТ анонсировал новое шоу об экстрасенсах