https://ria.ru/20230324/eksport-1860357697.html

Песков переадресовал Минсельхозу вопрос об экспорте подсолнечника и пшеницы

Песков переадресовал Минсельхозу вопрос об экспорте подсолнечника и пшеницы - РИА Новости, 24.03.2023

Песков переадресовал Минсельхозу вопрос об экспорте подсолнечника и пшеницы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к Минсельхозу вопрос о том, что якобы могут быть рекомендации производителям подсолнечного масла,... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T13:11

2023-03-24T13:11

2023-03-24T13:11

экономика

россия

дмитрий песков

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к Минсельхозу вопрос о том, что якобы могут быть рекомендации производителям подсолнечного масла, подсолнечника и пшеницы не поставлять продукцию на экспорт на фоне резкого снижения мировых цен. Ранее "Ведомости" опубликовали информацию, что Минсельхоз может рекомендовать производителям подсолнечного масла, подсолнечника и пшеницы не поставлять свою продукцию на экспорт на фоне резкого снижения мировых цен, совещание с представителями этих сегментов планируется провести "до конца текущей недели". "Нет, все равно вам здесь надо в Минсельхоз звонить. Все-таки это вопрос правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, располагает ли Кремль информацией о таких рекомендациях.

https://ria.ru/20230123/zerno-1846765935.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, дмитрий песков, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)