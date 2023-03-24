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Песков переадресовал Минсельхозу вопрос об экспорте подсолнечника и пшеницы
Песков переадресовал Минсельхозу вопрос об экспорте подсолнечника и пшеницы - РИА Новости, 24.03.2023
Песков переадресовал Минсельхозу вопрос об экспорте подсолнечника и пшеницы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к Минсельхозу вопрос о том, что якобы могут быть рекомендации производителям подсолнечного масла,... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:11
2023-03-24T13:11
2023-03-24T13:11
экономика
россия
дмитрий песков
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к Минсельхозу вопрос о том, что якобы могут быть рекомендации производителям подсолнечного масла, подсолнечника и пшеницы не поставлять продукцию на экспорт на фоне резкого снижения мировых цен. Ранее "Ведомости" опубликовали информацию, что Минсельхоз может рекомендовать производителям подсолнечного масла, подсолнечника и пшеницы не поставлять свою продукцию на экспорт на фоне резкого снижения мировых цен, совещание с представителями этих сегментов планируется провести "до конца текущей недели". "Нет, все равно вам здесь надо в Минсельхоз звонить. Все-таки это вопрос правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, располагает ли Кремль информацией о таких рекомендациях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Песков переадресовал Минсельхозу вопрос об экспорте подсолнечника и пшеницы
Песков переадресовал Минсельхозу вопрос о якобы запрете экспорта подсолнечника и пшеницы
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к Минсельхозу вопрос о том, что якобы могут быть рекомендации производителям подсолнечного масла, подсолнечника и пшеницы не поставлять продукцию на экспорт на фоне резкого снижения мировых цен.
Ранее "Ведомости" опубликовали информацию, что Минсельхоз может рекомендовать производителям подсолнечного масла, подсолнечника и пшеницы не поставлять свою продукцию на экспорт на фоне резкого снижения мировых цен, совещание с представителями этих сегментов планируется провести "до конца текущей недели".
"Нет, все равно вам здесь надо в Минсельхоз звонить. Все-таки это вопрос правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, располагает ли Кремль информацией о таких рекомендациях.
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