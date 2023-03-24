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Песков переадресовал Минсельхозу вопрос об экспорте подсолнечника и пшеницы - РИА Новости, 24.03.2023
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13:11 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/eksport-1860357697.html
Песков переадресовал Минсельхозу вопрос об экспорте подсолнечника и пшеницы
Песков переадресовал Минсельхозу вопрос об экспорте подсолнечника и пшеницы - РИА Новости, 24.03.2023
Песков переадресовал Минсельхозу вопрос об экспорте подсолнечника и пшеницы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к Минсельхозу вопрос о том, что якобы могут быть рекомендации производителям подсолнечного масла,... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:11
2023-03-24T13:11
экономика
россия
дмитрий песков
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к Минсельхозу вопрос о том, что якобы могут быть рекомендации производителям подсолнечного масла, подсолнечника и пшеницы не поставлять продукцию на экспорт на фоне резкого снижения мировых цен. Ранее "Ведомости" опубликовали информацию, что Минсельхоз может рекомендовать производителям подсолнечного масла, подсолнечника и пшеницы не поставлять свою продукцию на экспорт на фоне резкого снижения мировых цен, совещание с представителями этих сегментов планируется провести "до конца текущей недели". "Нет, все равно вам здесь надо в Минсельхоз звонить. Все-таки это вопрос правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, располагает ли Кремль информацией о таких рекомендациях.
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экономика, россия, дмитрий песков, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Песков переадресовал Минсельхозу вопрос об экспорте подсолнечника и пшеницы

Песков переадресовал Минсельхозу вопрос о якобы запрете экспорта подсолнечника и пшеницы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к Минсельхозу вопрос о том, что якобы могут быть рекомендации производителям подсолнечного масла, подсолнечника и пшеницы не поставлять продукцию на экспорт на фоне резкого снижения мировых цен.
Ранее "Ведомости" опубликовали информацию, что Минсельхоз может рекомендовать производителям подсолнечного масла, подсолнечника и пшеницы не поставлять свою продукцию на экспорт на фоне резкого снижения мировых цен, совещание с представителями этих сегментов планируется провести "до конца текущей недели".
"Нет, все равно вам здесь надо в Минсельхоз звонить. Все-таки это вопрос правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, располагает ли Кремль информацией о таких рекомендациях.
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ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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