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В странах ЕАЭС создадут перестраховочную компанию - РИА Новости, 24.03.2023
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18:34 24.03.2023 (обновлено: 18:35 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/eaes-1860485728.html
В странах ЕАЭС создадут перестраховочную компанию
В странах ЕАЭС создадут перестраховочную компанию - РИА Новости, 24.03.2023
В странах ЕАЭС создадут перестраховочную компанию
В странах ЕАЭС появится перестраховочная компания, соглашение одобрено кабмином для внесения на ратификацию в Госдуму, сообщает пресс-служба правительства РФ. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T18:34
2023-03-24T18:35
евразийский экономический союз
госдума рф
экономика
россия
в мире
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В странах ЕАЭС появится перестраховочная компания, соглашение одобрено кабмином для внесения на ратификацию в Госдуму, сообщает пресс-служба правительства РФ. "В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет создана Евразийская перестраховочная компания. Соглашение о ее учреждении одобрено правительством для внесения на ратификацию в Госдуму", - говорится в сообщении. Евразийская перестраховочная компания будет оказывать страховую поддержку во взаимной и внешней торговле участникам стран ЕАЭС, стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества, обеспечивать экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками, уточнили в пресс-службе. Соглашение об учреждении Евразийской перестраховочной компании было подписано в Ереване 20 октября 2022 года по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.
https://ria.ru/20230320/sopryazhenie-1859009201.html
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евразийский экономический союз, госдума рф, экономика, россия, в мире
Евразийский экономический союз, Госдума РФ, Экономика, Россия, В мире
В странах ЕАЭС создадут перестраховочную компанию

Правительство одобрило соглашение об учреждении перестраховочной компании в странах ЕАЭС

© Sputnik / Тимур Батыршин | Перейти в медиабанкЗаседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС
Заседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В странах ЕАЭС появится перестраховочная компания, соглашение одобрено кабмином для внесения на ратификацию в Госдуму, сообщает пресс-служба правительства РФ.
"В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет создана Евразийская перестраховочная компания. Соглашение о ее учреждении одобрено правительством для внесения на ратификацию в Госдуму", - говорится в сообщении.
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Евразийская перестраховочная компания будет оказывать страховую поддержку во взаимной и внешней торговле участникам стран ЕАЭС, стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества, обеспечивать экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками, уточнили в пресс-службе.
«
"В 2023-2025 годах расходы по оплате доли участия России в уставном капитале организации составят 6,75 миллиарда рублей и будут финансироваться из федерального бюджета", - говорится в сообщении.
Соглашение об учреждении Евразийской перестраховочной компании было подписано в Ереване 20 октября 2022 года по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.
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