В странах ЕАЭС создадут перестраховочную компанию
Правительство одобрило соглашение об учреждении перестраховочной компании в странах ЕАЭС
© Sputnik / Тимур Батыршин | Перейти в медиабанкЗаседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС
© Sputnik / Тимур Батыршин
Заседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В странах ЕАЭС появится перестраховочная компания, соглашение одобрено кабмином для внесения на ратификацию в Госдуму, сообщает пресс-служба правительства РФ.
"В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет создана Евразийская перестраховочная компания. Соглашение о ее учреждении одобрено правительством для внесения на ратификацию в Госдуму", - говорится в сообщении.
Евразийская перестраховочная компания будет оказывать страховую поддержку во взаимной и внешней торговле участникам стран ЕАЭС, стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества, обеспечивать экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками, уточнили в пресс-службе.
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"В 2023-2025 годах расходы по оплате доли участия России в уставном капитале организации составят 6,75 миллиарда рублей и будут финансироваться из федерального бюджета", - говорится в сообщении.
Соглашение об учреждении Евразийской перестраховочной компании было подписано в Ереване 20 октября 2022 года по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.