https://ria.ru/20230324/eaes-1860485728.html

В странах ЕАЭС создадут перестраховочную компанию

В странах ЕАЭС создадут перестраховочную компанию - РИА Новости, 24.03.2023

В странах ЕАЭС создадут перестраховочную компанию

В странах ЕАЭС появится перестраховочная компания, соглашение одобрено кабмином для внесения на ратификацию в Госдуму, сообщает пресс-служба правительства РФ. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T18:34

2023-03-24T18:34

2023-03-24T18:35

евразийский экономический союз

госдума рф

экономика

россия

в мире

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В странах ЕАЭС появится перестраховочная компания, соглашение одобрено кабмином для внесения на ратификацию в Госдуму, сообщает пресс-служба правительства РФ. "В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет создана Евразийская перестраховочная компания. Соглашение о ее учреждении одобрено правительством для внесения на ратификацию в Госдуму", - говорится в сообщении. Евразийская перестраховочная компания будет оказывать страховую поддержку во взаимной и внешней торговле участникам стран ЕАЭС, стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества, обеспечивать экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками, уточнили в пресс-службе. Соглашение об учреждении Евразийской перестраховочной компании было подписано в Ереване 20 октября 2022 года по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

https://ria.ru/20230320/sopryazhenie-1859009201.html

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евразийский экономический союз, госдума рф, экономика, россия, в мире