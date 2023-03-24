https://ria.ru/20230324/dtp-1860417997.html

Два автобуса столкнулись в Ростове-на-Дону

Два автобуса столкнулись в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 24.03.2023

Два автобуса столкнулись в Ростове-на-Дону

Четыре человека пострадали при столкновении двух автобусов в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по Ростовской области. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T15:29

2023-03-24T15:29

2023-03-24T15:29

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мар - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении двух автобусов в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по Ростовской области. Авария произошла около 11.00 в районе дома 244 на проспекте Шолохова. Водитель автобуса № 85 (ж/д вокзал Ростов - ТЦ "Мега" Аксай), по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом "Нефаз", двигающимся по маршруту №7(ж/д вокзал - Можаевская). "По предварительной информации, в ДТП пострадали четыре пассажира автобуса", - сказал представитель ведомства, добавив, что пострадавших забрала скорая помощь. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230324/dtp-1860400258.html

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