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Два автобуса столкнулись в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 24.03.2023
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15:29 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/dtp-1860417997.html
Два автобуса столкнулись в Ростове-на-Дону
Два автобуса столкнулись в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 24.03.2023
Два автобуса столкнулись в Ростове-на-Дону
Четыре человека пострадали при столкновении двух автобусов в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по Ростовской области. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T15:29
2023-03-24T15:29
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мар - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении двух автобусов в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по Ростовской области. Авария произошла около 11.00 в районе дома 244 на проспекте Шолохова. Водитель автобуса № 85 (ж/д вокзал Ростов - ТЦ "Мега" Аксай), по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом "Нефаз", двигающимся по маршруту №7(ж/д вокзал - Можаевская). "По предварительной информации, в ДТП пострадали четыре пассажира автобуса", - сказал представитель ведомства, добавив, что пострадавших забрала скорая помощь. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230324/dtp-1860400258.html
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Происшествия, Авто, Ростов, Ростов-на-Дону, Россия, ГИБДД МВД РФ, ДТП
Два автобуса столкнулись в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону столкнулись два автобуса, четыре пассажира пострадали

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мар - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении двух автобусов в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по Ростовской области.
Авария произошла около 11.00 в районе дома 244 на проспекте Шолохова.
Водитель автобуса № 85 (ж/д вокзал Ростов - ТЦ "Мега" Аксай), по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом "Нефаз", двигающимся по маршруту №7(ж/д вокзал - Можаевская).
"По предварительной информации, в ДТП пострадали четыре пассажира автобуса", - сказал представитель ведомства, добавив, что пострадавших забрала скорая помощь.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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