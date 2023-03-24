https://ria.ru/20230324/dtp-1860400258.html
Под Орлом в ДТП с участием грузовика и легковушки погибли три человека
Под Орлом в ДТП с участием грузовика и легковушки погибли три человека - РИА Новости, 24.03.2023
Под Орлом в ДТП с участием грузовика и легковушки погибли три человека
Выехавший на встречную полосу большегруз столкнулся с иномаркой на трассе М-2 "Крым" в Орловской области, в результате погибли трое взрослых, а ребенок с... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:53
2023-03-24T14:53
2023-03-24T14:53
происшествия
авто
орловская область
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БРЯНСК, 24 мар – РИА Новости. Выехавший на встречную полосу большегруз столкнулся с иномаркой на трассе М-2 "Крым" в Орловской области, в результате погибли трое взрослых, а ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован, сообщило УМВД РФ по региону. Авария произошла в пятницу в Мценском районе Орловской области. По предварительной информации, водитель большегруза двигался по трассе со стороны Орла в Москву. На 305-м километре он выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с иномаркой. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался при транспортировке в лечебное учреждение, его пассажиры – мужчина и женщина погибли на месте до приезда бригады скорой помощи. Находившийся в машине 13-летний ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован. "Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении водителя большегруза 1983 года рождения, подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого погибли три человека и пострадал ребёнок", - говорится в сообщении. В настоящее время водитель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, добавили в управлении.
https://ria.ru/20230324/dtp-1860254036.html
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происшествия, авто, орловская область, орел, россия
Происшествия, Авто, Орловская область, Орел, Россия
Под Орлом в ДТП с участием грузовика и легковушки погибли три человека
В Орловской области в ДТП с участием большегруза и легковушки погибли три человека