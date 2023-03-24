https://ria.ru/20230324/dtp-1860375180.html

На Сахалине самосвал столкнулся с пригородным поездом, загорелся локомотив

На Сахалине самосвал столкнулся с пригородным поездом, загорелся локомотив - РИА Новости, 24.03.2023

На Сахалине самосвал столкнулся с пригородным поездом, загорелся локомотив

Самосвал и пригородный поезд столкнулись по пути из Долинского района в Томари на Сахалине, в результате аварии разлилось и загорелось топливо, несколько... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T13:44

2023-03-24T13:44

2023-03-24T13:44

происшествия

авто

сахалин

сахалинская область

валерий лимаренко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Самосвал и пригородный поезд столкнулись по пути из Долинского района в Томари на Сахалине, в результате аварии разлилось и загорелось топливо, несколько пассажиров получили травмы, погибших нет, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. "Авария спровоцировала разлив топлива и его возгорание. По предварительной информации, несколько пассажиров получили незначительные травмы, погибших нет", - написал Лимаренко в своем Telegram-канале. По данным МЧС Сахалина, поезд следовал по маршруту Южно-Сахалинск - Томари, а ДТП произошло в трех километрах от села Арсентьевка в 20:15 (12.15 мск), вызвав возгорания кабины машиниста. К ликвидации последствий происшествия было привлечено 16 спасателей и пять единиц техники. Лимаренко добавил, что для эвакуации людей к месту ДТП направлены два автобуса, в поезде находилось 99 человек. По его словам, возгорание в поезде было ликвидировано, для его буксировки в депо направится дополнительный локомотив.

https://ria.ru/20230321/dtp-1859473069.html

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сахалинская область

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происшествия, авто, сахалин, сахалинская область, валерий лимаренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)