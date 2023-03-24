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В Улан-Удэ в результате ДТП с пьяным водителем погиб ребенок
В Улан-Удэ в результате ДТП с пьяным водителем погиб ребенок - РИА Новости, 24.03.2023
В Улан-Удэ в результате ДТП с пьяным водителем погиб ребенок
Ребенок погиб, еще один ребенок и беременная женщина попали в больницу в результате ДТП с участием пьяного водителя в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T05:49
2023-03-24T05:49
2023-03-24T05:49
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УЛАН-УДЭ, 24 мар – РИА Новости. Ребенок погиб, еще один ребенок и беременная женщина попали в больницу в результате ДТП с участием пьяного водителя в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по Бурятии. По данным правоохранителей, авария произошла около 00:00 (19:00 мск). 39-летний пьяный водитель автомобиля Honda Insight на 28-м километре автодороги "Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск" не справился с управлением и съехал с дороги, машина перевернулась. "В результате ДТП 8-летний пассажир транспортного средства получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП. 4-летний пассажир с травмами доставлен в ДРКБ (детская республиканская клиническая больница – ред.) города Улан-Удэ. Их мать 1991 года рождения с травмами различной степени тяжести, в том числе угроза выкидыша (беременная) с признаками опьянения госпитализирована в БСМП (больницу скорой медицинской помощи – ред.), после осмотра направлена в РПЦ (республиканский перинатальный центр – ред.)", - сообщили в ведомстве. По данным ГИБДД, результат освидетельствования водителя показал 1,03 мг/л алкоголя в крови.
https://ria.ru/20230323/dtp-1859942475.html
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гибдд мвд рф, русская православная церковь, улан-удэ, происшествия
ГИБДД МВД РФ, Русская православная церковь, Улан-Удэ, Происшествия
В Улан-Удэ в результате ДТП с пьяным водителем погиб ребенок
В Улан-Удэ в результате ДТП с участием пьяного водителя погиб ребенок
УЛАН-УДЭ, 24 мар – РИА Новости. Ребенок погиб, еще один ребенок и беременная женщина попали в больницу в результате ДТП с участием пьяного водителя в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по Бурятии.
По данным правоохранителей, авария произошла около 00:00 (19:00 мск). 39-летний пьяный водитель автомобиля Honda Insight на 28-м километре автодороги "Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск" не справился с управлением и съехал с дороги, машина перевернулась.
"В результате ДТП 8-летний пассажир транспортного средства получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП. 4-летний пассажир с травмами доставлен в ДРКБ (детская республиканская клиническая больница – ред.) города Улан-Удэ. Их мать 1991 года рождения с травмами различной степени тяжести, в том числе угроза выкидыша (беременная) с признаками опьянения госпитализирована в БСМП (больницу скорой медицинской помощи – ред.), после осмотра направлена в РПЦ
(республиканский перинатальный центр – ред.)", - сообщили в ведомстве.
По данным ГИБДД, результат освидетельствования водителя показал 1,03 мг/л алкоголя в крови.
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