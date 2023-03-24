https://ria.ru/20230324/dtp-1860254036.html

В Улан-Удэ в результате ДТП с пьяным водителем погиб ребенок

В Улан-Удэ в результате ДТП с пьяным водителем погиб ребенок - РИА Новости, 24.03.2023

В Улан-Удэ в результате ДТП с пьяным водителем погиб ребенок

Ребенок погиб, еще один ребенок и беременная женщина попали в больницу в результате ДТП с участием пьяного водителя в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T05:49

2023-03-24T05:49

2023-03-24T05:49

гибдд мвд рф

русская православная церковь

улан-удэ

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg

УЛАН-УДЭ, 24 мар – РИА Новости. Ребенок погиб, еще один ребенок и беременная женщина попали в больницу в результате ДТП с участием пьяного водителя в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по Бурятии. По данным правоохранителей, авария произошла около 00:00 (19:00 мск). 39-летний пьяный водитель автомобиля Honda Insight на 28-м километре автодороги "Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск" не справился с управлением и съехал с дороги, машина перевернулась. "В результате ДТП 8-летний пассажир транспортного средства получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП. 4-летний пассажир с травмами доставлен в ДРКБ (детская республиканская клиническая больница – ред.) города Улан-Удэ. Их мать 1991 года рождения с травмами различной степени тяжести, в том числе угроза выкидыша (беременная) с признаками опьянения госпитализирована в БСМП (больницу скорой медицинской помощи – ред.), после осмотра направлена в РПЦ (республиканский перинатальный центр – ред.)", - сообщили в ведомстве. По данным ГИБДД, результат освидетельствования водителя показал 1,03 мг/л алкоголя в крови.

https://ria.ru/20230323/dtp-1859942475.html

улан-удэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гибдд мвд рф, русская православная церковь, улан-удэ, происшествия