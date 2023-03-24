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Российская ПВО сбила 18 украинских дронов за сутки - РИА Новости, 24.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:48 24.03.2023 (обновлено: 15:16 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/drony-1860397374.html
Российская ПВО сбила 18 украинских дронов за сутки
Российская ПВО сбила 18 украинских дронов за сутки - РИА Новости, 24.03.2023
Российская ПВО сбила 18 украинских дронов за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 18 украинских беспилотников и 3 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:48
2023-03-24T15:16
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 18 украинских беспилотников и 3 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбиты 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Двуречное Харьковской области, Голиково, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Славное, Новоандреевка, Волноваха, Никольское и Александровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 404 украинских военных самолета, 224 вертолета, 3562 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8392 танка и других боевых бронированных машин, 1072 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4424 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9091 единица специальной военной автомобильной техники.
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Минобороны РФ о потерях ВСУ и сбитых дронах
Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили девять украинских беспилотников, восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также одну противорадарную ракету HARM, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф, видео
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО сбила 18 украинских дронов за сутки
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 18 украинских беспилотников и 3 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
2023-03-24T14:48
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Российская ПВО сбила 18 украинских дронов за сутки

Минобороны: российская ПВО сбила 18 украинских дронов и три снаряда HIMARS за сутки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне СВО
Военнослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости
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Военнослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 18 украинских беспилотников и 3 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбиты 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Двуречное Харьковской области, Голиково, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Славное, Новоандреевка, Волноваха, Никольское и Александровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 404 украинских военных самолета, 224 вертолета, 3562 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8392 танка и других боевых бронированных машин, 1072 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4424 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9091 единица специальной военной автомобильной техники.
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы РФ
 
 
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