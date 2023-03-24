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Российская ПВО сбила 18 украинских дронов за сутки

Российская ПВО сбила 18 украинских дронов за сутки - РИА Новости, 24.03.2023

Российская ПВО сбила 18 украинских дронов за сутки

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 18 украинских беспилотников и 3 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T14:48

2023-03-24T14:48

2023-03-24T15:16

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 18 украинских беспилотников и 3 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбиты 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Двуречное Харьковской области, Голиково, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Славное, Новоандреевка, Волноваха, Никольское и Александровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 404 украинских военных самолета, 224 вертолета, 3562 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8392 танка и других боевых бронированных машин, 1072 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4424 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9091 единица специальной военной автомобильной техники.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о потерях ВСУ и сбитых дронах Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили девять украинских беспилотников, восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также одну противорадарную ракету HARM, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. 2023-03-24T14:48 true PT3M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф, видео