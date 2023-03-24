https://ria.ru/20230324/draka-1860481407.html
Грузинские депутаты подрались в парламенте
Грузинские депутаты подрались в парламенте - РИА Новости, 24.03.2023
Грузинские депутаты подрались в парламенте
Физическое и словесное противостояние вновь произошло между грузинскими депутатами, на этот раз стычка случилась в холе здания парламента, кадры транслировали... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T18:17
2023-03-24T18:17
2023-03-24T18:17
в мире
ираклий гарибашвили
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 24 мар - РИА Новости. Физическое и словесное противостояние вновь произошло между грузинскими депутатами, на этот раз стычка случилась в холе здания парламента, кадры транслировали местные телекомпании. Ситуация накалилась после выступления премьер-министра Ираклия Гарибашвили в парламенте. Во время речи глава премьера назвал оппозиционера Губаза Саникидзе предателем, а депутат в свою очередь начал нецензурно выражаться. После выступления Гарибашвили депутаты из парламентского большинства догнали Саникидзе в холле здания, один из них замахнулся ногой в адрес оппозиционера. При этом председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе после инцидента заявил журналистам, что драки между депутатами не было. "Я не заметил физического противостояния, я видел как Саникидзе убегает",- заявил Кобахидзе утверждая, что депутат заслужено получил оскорбление, после того как парламентария будто бы переманили в партию "Нацжвижение" за большую сумму денег. На днях депутаты грузинского парламента на пленарном заседании оскорбили и бросили друг в друга микрофоны при рассмотрении "кодекса обороны", предусматривающего обязательный военный призыв для студентов. До этого грузинские депутаты устроили драку в ходе рассмотрения законопроекта об иностранных агентах.
https://ria.ru/20221206/turtsiya-1836706251.html
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в мире, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе
В мире, Ираклий Гарибашвили, Ираклий Кобахидзе
Грузинские депутаты подрались в парламенте
Грузинские депутаты устроили драку в холе здания парламента
ТБИЛИСИ, 24 мар - РИА Новости. Физическое и словесное противостояние вновь произошло между грузинскими депутатами, на этот раз стычка случилась в холе здания парламента, кадры транслировали местные телекомпании.
Ситуация накалилась после выступления премьер-министра Ираклия Гарибашвили
в парламенте. Во время речи глава премьера назвал оппозиционера Губаза Саникидзе предателем, а депутат в свою очередь начал нецензурно выражаться. После выступления Гарибашвили депутаты из парламентского большинства догнали Саникидзе в холле здания, один из них замахнулся ногой в адрес оппозиционера.
При этом председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе
после инцидента заявил журналистам, что драки между депутатами не было.
"Я не заметил физического противостояния, я видел как Саникидзе убегает",- заявил Кобахидзе утверждая, что депутат заслужено получил оскорбление, после того как парламентария будто бы переманили в партию "Нацжвижение" за большую сумму денег.
На днях депутаты грузинского парламента на пленарном заседании оскорбили и бросили друг в друга микрофоны при рассмотрении "кодекса обороны", предусматривающего обязательный военный призыв для студентов. До этого грузинские депутаты устроили драку в ходе рассмотрения законопроекта об иностранных агентах.
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