https://ria.ru/20230324/draka-1860481407.html

Грузинские депутаты подрались в парламенте

Грузинские депутаты подрались в парламенте - РИА Новости, 24.03.2023

Грузинские депутаты подрались в парламенте

Физическое и словесное противостояние вновь произошло между грузинскими депутатами, на этот раз стычка случилась в холе здания парламента, кадры транслировали... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T18:17

2023-03-24T18:17

2023-03-24T18:17

в мире

ираклий гарибашвили

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 24 мар - РИА Новости. Физическое и словесное противостояние вновь произошло между грузинскими депутатами, на этот раз стычка случилась в холе здания парламента, кадры транслировали местные телекомпании. Ситуация накалилась после выступления премьер-министра Ираклия Гарибашвили в парламенте. Во время речи глава премьера назвал оппозиционера Губаза Саникидзе предателем, а депутат в свою очередь начал нецензурно выражаться. После выступления Гарибашвили депутаты из парламентского большинства догнали Саникидзе в холле здания, один из них замахнулся ногой в адрес оппозиционера. При этом председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе после инцидента заявил журналистам, что драки между депутатами не было. "Я не заметил физического противостояния, я видел как Саникидзе убегает",- заявил Кобахидзе утверждая, что депутат заслужено получил оскорбление, после того как парламентария будто бы переманили в партию "Нацжвижение" за большую сумму денег. На днях депутаты грузинского парламента на пленарном заседании оскорбили и бросили друг в друга микрофоны при рассмотрении "кодекса обороны", предусматривающего обязательный военный призыв для студентов. До этого грузинские депутаты устроили драку в ходе рассмотрения законопроекта об иностранных агентах.

https://ria.ru/20221206/turtsiya-1836706251.html

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в мире, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе