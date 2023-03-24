Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой шесть снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Донецка
Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка и Ясиноватую, выпустив шесть снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Кроме того, в 8.15 по Ясиноватой было выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра, отметили в ведомстве.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.