https://ria.ru/20230324/donbass-1860276752.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 24.03.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка и Ясиноватую, выпустив шесть снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T09:32

2023-03-24T09:32

2023-03-24T09:33

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

ясиноватая

кировский район

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 24 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка и Ясиноватую, выпустив шесть снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Кроме того, в 8.15 по Ясиноватой было выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра, отметили в ведомстве. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230323/obstrel-1860234692.html

https://ria.ru/20230323/obstrel-1860211681.html

донецк

ясиноватая

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, ясиноватая, кировский район, нато, сцкк