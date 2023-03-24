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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 24.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:32 24.03.2023 (обновлено: 09:33 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/donbass-1860276752.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 24.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка и Ясиноватую, выпустив шесть снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T09:32
2023-03-24T09:33
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
ясиноватая
кировский район
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 24 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка и Ясиноватую, выпустив шесть снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Кроме того, в 8.15 по Ясиноватой было выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра, отметили в ведомстве. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230323/obstrel-1860234692.html
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донецк
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происшествия, донецк, ясиноватая, кировский район, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Ясиноватая, Кировский район, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой шесть снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Донецка
Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка и Ясиноватую, выпустив шесть снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
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Кроме того, в 8.15 по Ясиноватой было выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра, отметили в ведомстве.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкЯсиноватаяКировский районНАТОСЦКК
 
 
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