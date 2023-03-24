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В США усомнились в способности России и Китая создать альтернативу доллару
В США усомнились в способности России и Китая создать альтернативу доллару - РИА Новости, 24.03.2023
В США усомнились в способности России и Китая создать альтернативу доллару
США фиксируют за Россией и Китаем попытки совместно создать альтернативу использованию долларов в расчетах, однако считают, что добиться этой цели будет... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T00:29
2023-03-24T00:29
2023-03-24T02:08
сша
россия
китай
джанет йеллен
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. США фиксируют за Россией и Китаем попытки совместно создать альтернативу использованию долларов в расчетах, однако считают, что добиться этой цели будет "чрезвычайно сложно", заявила в четверг глава американского минфина Джанет Йеллен. "Безусловно, я хочу, чтобы доллар оставался мировой резервной валютой. Россия и Китай имеют мотивацию попытаться разработать другую систему, не предполагающую использования доллара. Но сделать это чрезвычайно сложно", - сказала Йеллен, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей США. Американский министр выразила уверенность, что доллар еще долгое время будет сохранять статус мировой резервной валюты, "несмотря на различные усилия по созданию систем, призванных обойти его использование".
https://ria.ru/20230314/dollar-1857791225.html
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сша, россия, китай, джанет йеллен, министерство финансов сша
США, Россия, Китай, Джанет Йеллен, Министерство финансов США
В США усомнились в способности России и Китая создать альтернативу доллару
Глава минфина США Йеллен: России и КНР будет очень сложно создать альтернативу доллару
ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. США фиксируют за Россией и Китаем попытки совместно создать альтернативу использованию долларов в расчетах, однако считают, что добиться этой цели будет "чрезвычайно сложно", заявила в четверг глава американского минфина Джанет Йеллен.
"Безусловно, я хочу, чтобы доллар оставался мировой резервной валютой. Россия и Китай имеют мотивацию попытаться разработать другую систему, не предполагающую использования доллара. Но сделать это чрезвычайно сложно", - сказала Йеллен, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей США.
Американцы верят в кризис доллара больше, чем россияне, показал опрос
Американский министр выразила уверенность, что доллар еще долгое время будет сохранять статус мировой резервной валюты, "несмотря на различные усилия по созданию систем, призванных обойти его использование".