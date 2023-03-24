https://ria.ru/20230324/dnr-1860415507.html
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей - РИА Новости, 24.03.2023
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей
Пять мирных жителей погибли, 28 пострадали в ДНР с 17 по 23 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T15:23
2023-03-24T15:23
2023-03-24T15:23
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
россия
дарья морозова
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Пять мирных жителей погибли, 28 пострадали в ДНР с 17 по 23 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 17 по 23 марта погибли пять человек. Число пострадавших за указанный период составило 28. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 5495 мирных жителей, в том числе 128 детей. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230324/svo-1860265243.html
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донецкая народная республика, украина, россия, дарья морозова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Дарья Морозова, Вооруженные силы Украины
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей
Аппарат омбудсмена Морозовой: в ДНР за неделю погибли пять мирных жителей, 28 пострадали