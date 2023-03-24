https://ria.ru/20230324/diversanty-1860248916.html
Российский военный рассказал о попытках высадок ВСУ на левый берег Днепра
Российский военный рассказал о попытках высадок ВСУ на левый берег Днепра - РИА Новости, 24.03.2023
Российский военный рассказал о попытках высадок ВСУ на левый берег Днепра
Украинские диверсанты каждую неделю предпринимают по две-три безуспешные попытки прорваться на моторных лодках с подконтрольной Киеву части Херсонской области... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T03:53
2023-03-24T03:53
2023-03-24T04:48
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
херсонская область
киев
днепр (город)
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ГОЛАЯ ПРИСТАНЬ (Херсонская область), 24 мар – РИА Новости. Украинские диверсанты каждую неделю предпринимают по две-три безуспешные попытки прорваться на моторных лодках с подконтрольной Киеву части Херсонской области на правом берегу Днепра на острова Большой Потемкин, Белогрудый и Круглик в устье реки, а оттуда – на левобережье в районе городов Голая Пристань и Алёшки, рассказал РИА Новости пулеметчик российской бригады береговой обороны с позывным "Шило".По его словам, последний раз на левобережье пыталась прорваться группа из 16 человек на четырех моторных лодках."Идет выявление противника, определяем его местонахождение дронами. Дальше происходит отработка минометами, артиллерией, накрываем точки, где маскируется, пытается скрыться противник, далее накрываем группу. Потом идет выявление дронами погибших, пострадавших, раненых (диверсантов)", - рассказал пулеметчик.Он отметил, что диверсанты как правило "хорошо экипированы, одеты в форму натовского образца, используют самые различные плавсредства, по всей видимости, изъятые у местного населения".Помимо диверсантов, бойцы береговой охраны ведут борьбу с беспилотниками противника, с помощью которых он ведет разведку позиций российских военных. О том, как это происходит, рассказал другой военный — оператор антидронового ружья с позывным "Суета". "Ружье предназначено для того, чтобы сажать вражеские беспилотники, так называемые "птички". Радиус действия ружья — до 200 метров. Работать с ним мне приходилось часто, сбивать дроны Mavic 3, крылатые дроны. Работа есть, часто летают, приходится часто работать с ружьем. Штука эффективная, далеко бьет", - сообщил боец.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного там референдума. При этом Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается за Украиной.
https://ria.ru/20230314/dnepr-1857837349.html
https://ria.ru/20230323/feyk-1860232679.html
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вооруженные силы рф, херсонская область , киев, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Херсонская область , Киев, Днепр (город)
Российский военный рассказал о попытках высадок ВСУ на левый берег Днепра
Пулеметчик "Шило" рассказал о попытках высадок ВСУ на левый берег Днепра под Херсоном
ГОЛАЯ ПРИСТАНЬ (Херсонская область), 24 мар – РИА Новости. Украинские диверсанты каждую неделю предпринимают по две-три безуспешные попытки прорваться на моторных лодках с подконтрольной Киеву части Херсонской области на правом берегу Днепра на острова Большой Потемкин, Белогрудый и Круглик в устье реки, а оттуда – на левобережье в районе городов Голая Пристань и Алёшки, рассказал РИА Новости пулеметчик российской бригады береговой обороны с позывным "Шило".
«
"Попытки прорыва противник осуществляет небольшими группами 15-20 человек, на лодках они подходят к островам, а потом направляются на левый берег. В неделю две-три попытки предпринимаются проплыть", – сказал военный.
По его словам, последний раз на левобережье пыталась прорваться группа из 16 человек на четырех моторных лодках.
"Идет выявление противника, определяем его местонахождение дронами. Дальше происходит отработка минометами, артиллерией, накрываем точки, где маскируется, пытается скрыться противник, далее накрываем группу. Потом идет выявление дронами погибших, пострадавших, раненых (диверсантов)", - рассказал пулеметчик.
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Он отметил, что диверсанты как правило "хорошо экипированы, одеты в форму натовского образца, используют самые различные плавсредства, по всей видимости, изъятые у местного населения".
Помимо диверсантов, бойцы береговой охраны ведут борьбу с беспилотниками противника, с помощью которых он ведет разведку позиций российских военных. О том, как это происходит, рассказал другой военный — оператор антидронового ружья с позывным "Суета".
"Ружье предназначено для того, чтобы сажать вражеские беспилотники, так называемые "птички". Радиус действия ружья — до 200 метров. Работать с ним мне приходилось часто, сбивать дроны Mavic 3, крылатые дроны. Работа есть, часто летают, приходится часто работать с ружьем. Штука эффективная, далеко бьет", - сообщил боец.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного там референдума. При этом Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон
, остается за Украиной
.
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