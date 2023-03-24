https://ria.ru/20230324/diplomy-1860291165.html
Медведев рассказал о ситуации с дипломами, выданными в Болонской системе
Медведев рассказал о ситуации с дипломами, выданными в Болонской системе - РИА Новости, 24.03.2023
Медведев рассказал о ситуации с дипломами, выданными в Болонской системе
Все дипломы, выданные в системе бакалавриат/магистратура, останутся, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:21
2023-03-24T10:21
2023-03-24T10:22
общество
дмитрий медведев
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Все дипломы, выданные в системе бакалавриат/магистратура, останутся, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Мы не были участниками никакой Болонской системы. Мы просто в какой-то момент перешли к системе подготовки в два этапа – бакалавриат и магистратура. Она была идеальной? Нет, не была", - сказал Медведев, отвечая на вопросы в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Это не значит, что такая двухстадийная система не имеет права на существование. Сейчас предполагается, что всё равно будет двухстадийная система подготовки, то есть подготовка специалиста в течение четырёх-пяти лет – это то же самое, считайте, как бакалавриат. А потом, если ты хочешь ещё продолжить учёбу – учёбу, подчёркиваю, в узком смысле этого слова, – ещё и магистратура. Она тоже может быть один, два года, для врачей ещё больше, у них там клиническая ординатура. А потом – это уже подготовка научных кадров – аспирантура. Так что я радикальной разницы не вижу, не говоря уже о том, что все ранее выданные дипломы, естественно, останутся в силе", - заверил он.
https://ria.ru/20230323/obrazovanie-1859941451.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий медведев
Общество, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал о ситуации с дипломами, выданными в Болонской системе
Зампред Совбеза Медведев: дипломы, выданные в системе бакалавриат/магистратура, останутся
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Все дипломы, выданные в системе бакалавриат/магистратура, останутся, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Мы не были участниками никакой Болонской системы. Мы просто в какой-то момент перешли к системе подготовки в два этапа – бакалавриат и магистратура. Она была идеальной? Нет, не была", - сказал Медведев, отвечая на вопросы в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Это не значит, что такая двухстадийная система не имеет права на существование. Сейчас предполагается, что всё равно будет двухстадийная система подготовки, то есть подготовка специалиста в течение четырёх-пяти лет – это то же самое, считайте, как бакалавриат. А потом, если ты хочешь ещё продолжить учёбу – учёбу, подчёркиваю, в узком смысле этого слова, – ещё и магистратура. Она тоже может быть один, два года, для врачей ещё больше, у них там клиническая ординатура. А потом – это уже подготовка научных кадров – аспирантура. Так что я радикальной разницы не вижу, не говоря уже о том, что все ранее выданные дипломы, естественно, останутся в силе", - заверил он.
Глава РАО назвала Болонскую систему бизнес-проектом