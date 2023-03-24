https://ria.ru/20230324/dezertir-1860292605.html

Майор запаса получил реальный срок за попытку сбежать за границу от СВО

Майор запаса получил реальный срок за попытку сбежать за границу от СВО - РИА Новости, 24.03.2023

Майор запаса получил реальный срок за попытку сбежать за границу от СВО

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима майора запаса, который пытался скрыться за границей, боясь отправки в зону... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T10:26

2023-03-24T10:26

2023-03-24T13:10

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

алтайский край

барнаул

вооруженные силы рф

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ЧИТА, 24 мар — РИА Новости. Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима майора запаса, который пытался скрыться за границей, боясь отправки в зону специальной военной операции, сообщили в пресс-службе второго Восточного окружного военного суда. По данным суда, офицер, "опасаясь направления в зону проведения СВО", продал недвижимость и солгал командованию о своей нетрудоспособности. После этого мужчина незаконно пересек границу России в обход пункта пропуска, но его задержали. В суде не уточнили, был ли Жилин на момент преступления действующим военнослужащим или служил в части в качестве гражданского специалиста.

https://ria.ru/20230216/prigovor-1852451257.html

россия

алтайский край

барнаул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, алтайский край, барнаул, вооруженные силы рф