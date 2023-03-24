https://ria.ru/20230324/dezertir-1860292605.html
Майор запаса получил реальный срок за попытку сбежать за границу от СВО
Майор запаса получил реальный срок за попытку сбежать за границу от СВО - РИА Новости, 24.03.2023
Майор запаса получил реальный срок за попытку сбежать за границу от СВО
Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима майора запаса, который пытался скрыться за границей, боясь отправки в зону... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:26
2023-03-24T10:26
2023-03-24T13:10
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
алтайский край
барнаул
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg
ЧИТА, 24 мар — РИА Новости. Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима майора запаса, который пытался скрыться за границей, боясь отправки в зону специальной военной операции, сообщили в пресс-службе второго Восточного окружного военного суда. По данным суда, офицер, "опасаясь направления в зону проведения СВО", продал недвижимость и солгал командованию о своей нетрудоспособности. После этого мужчина незаконно пересек границу России в обход пункта пропуска, но его задержали. В суде не уточнили, был ли Жилин на момент преступления действующим военнослужащим или служил в части в качестве гражданского специалиста.
https://ria.ru/20230216/prigovor-1852451257.html
россия
алтайский край
барнаул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_959966d5622ae81979b3a355d444dad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, алтайский край, барнаул, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Алтайский край, Барнаул, Вооруженные силы РФ
Майор запаса получил реальный срок за попытку сбежать за границу от СВО
На Алтае майора запаса Жилина осудили на 6,5 года колонии строгого режима за дезертирство
ЧИТА, 24 мар — РИА Новости. Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима майора запаса, который пытался скрыться за границей, боясь отправки в зону специальной военной операции, сообщили в пресс-службе второго Восточного окружного военного суда.
«
"Суд признал Михаила Жилина виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью три статьи 338 и части один статьи 322 УК России, и назначил шесть лет шесть месяцев <...> колонии строгого режима с лишением воинского звания", — говорится в релизе.
По данным суда, офицер, "опасаясь направления в зону проведения СВО", продал недвижимость и солгал командованию о своей нетрудоспособности. После этого мужчина незаконно пересек границу России в обход пункта пропуска, но его задержали.
В суде не уточнили, был ли Жилин на момент преступления действующим военнослужащим или служил в части в качестве гражданского специалиста.
Суд оставил в силе приговор бойцу, отказавшемуся участвовать в спецоперации