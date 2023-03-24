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Омбудсмен рассказала о детях, которых воссоединят с семьями на Украине

Омбудсмен рассказала о детях, которых воссоединят с семьями на Украине - РИА Новости, 24.03.2023

Омбудсмен рассказала о детях, которых воссоединят с семьями на Украине

Пятьдесят шесть детей граждан Украины ждут воссоединения с семьями в Крыму и Краснодарском крае, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T13:50

2023-03-24T13:50

2023-03-24T13:50

мария львова-белова

украина

краснодарский край

россия

общество

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пятьдесят шесть детей граждан Украины ждут воссоединения с семьями в Крыму и Краснодарском крае, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Ранее, по данным Львовой-Беловой, всего 89 детей граждан Украины ждали воссоединения с родителями в Крыму и Краснодарском крае. На сегодня 33 ребенка вернулись к своим родителям в Харьковской, Херсонской, Запорожской областях. "Сейчас в здравницах Краснодарского края и Крыма остаются еще 56 ребят. Они в безопасности и на связи с родными. По каждому ребенку существует план действий, чтобы он оказался в кругу семьи", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале. Она отметила, что эти дети находились на юге России с согласия родителей, граждан Украины, которые вместе с сопровождающими отправили своих детей подальше от боевых действий – отдохнуть и набраться сил. "Российские власти с октября 2022 года последовательно оказывают содействие в воссоединении детей, прибывших на отдых, со своими родными вне зависимости от их местоположения – в Украине, России или других странах. Из этой группы отдыхающих более 2000 детей уже вернулись к своим семьям", - подчеркнула Львова-Белова.

https://ria.ru/20230317/order-1858698824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария львова-белова, украина, краснодарский край, россия, общество