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Омбудсмен рассказала о детях, которых воссоединят с семьями на Украине
Омбудсмен рассказала о детях, которых воссоединят с семьями на Украине - РИА Новости, 24.03.2023
Омбудсмен рассказала о детях, которых воссоединят с семьями на Украине
Пятьдесят шесть детей граждан Украины ждут воссоединения с семьями в Крыму и Краснодарском крае, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:50
2023-03-24T13:50
2023-03-24T13:50
мария львова-белова
украина
краснодарский край
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общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пятьдесят шесть детей граждан Украины ждут воссоединения с семьями в Крыму и Краснодарском крае, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Ранее, по данным Львовой-Беловой, всего 89 детей граждан Украины ждали воссоединения с родителями в Крыму и Краснодарском крае. На сегодня 33 ребенка вернулись к своим родителям в Харьковской, Херсонской, Запорожской областях. "Сейчас в здравницах Краснодарского края и Крыма остаются еще 56 ребят. Они в безопасности и на связи с родными. По каждому ребенку существует план действий, чтобы он оказался в кругу семьи", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале. Она отметила, что эти дети находились на юге России с согласия родителей, граждан Украины, которые вместе с сопровождающими отправили своих детей подальше от боевых действий – отдохнуть и набраться сил. "Российские власти с октября 2022 года последовательно оказывают содействие в воссоединении детей, прибывших на отдых, со своими родными вне зависимости от их местоположения – в Украине, России или других странах. Из этой группы отдыхающих более 2000 детей уже вернулись к своим семьям", - подчеркнула Львова-Белова.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мария львова-белова, украина, краснодарский край, россия, общество
Мария Львова-Белова, Украина, Краснодарский край, Россия, Общество
Омбудсмен рассказала о детях, которых воссоединят с семьями на Украине
Львова-Белова: 56 детей, которых нужно воссоединить с их семьями, находятся на юге России
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пятьдесят шесть детей граждан Украины ждут воссоединения с семьями в Крыму и Краснодарском крае, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Ранее, по данным Львовой-Беловой, всего 89 детей граждан Украины ждали воссоединения с родителями в Крыму и Краснодарском крае. На сегодня 33 ребенка вернулись к своим родителям в Харьковской, Херсонской, Запорожской областях
.
"Сейчас в здравницах Краснодарского края и Крыма остаются еще 56 ребят. Они в безопасности и на связи с родными. По каждому ребенку существует план действий, чтобы он оказался в кругу семьи", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что эти дети находились на юге России с согласия родителей, граждан Украины, которые вместе с сопровождающими отправили своих детей подальше от боевых действий – отдохнуть и набраться сил.
"Российские власти с октября 2022 года последовательно оказывают содействие в воссоединении детей, прибывших на отдых, со своими родными вне зависимости от их местоположения – в Украине, России или других странах. Из этой группы отдыхающих более 2000 детей уже вернулись к своим семьям", - подчеркнула Львова-Белова.
Львова-Белова прокомментировала выдачу МУС ордера на ее "арест"