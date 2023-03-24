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В Хабаровском крае дети нашли 55 тысяч рублей и вернули владелице
В Хабаровском крае дети нашли 55 тысяч рублей и вернули владелице - РИА Новости, 24.03.2023
В Хабаровском крае дети нашли 55 тысяч рублей и вернули владелице
Дети нашли в урне в хабаровском селе 55 тысяч рублей и вернули владелице, сообщило в пятницу Минобрнауки региона. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T07:12
2023-03-24T07:12
2023-03-24T10:45
хорошие новости
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ХАБАРОВСК, 24 мар — РИА Новости. Дети нашли в урне в хабаровском селе 55 тысяч рублей и вернули владелице, сообщило в пятницу Минобрнауки региона. "В Вяземском районе наградили школьников четвертого класса, которые помогли полицейским вернуть похищенные деньги законной владелице. Ребята гуляли на улице и заметили торчащую из урны пачку пятитысячных купюр. Сообщили родителям, после чего вместе с ними направились в полицию. Полицейские установили, что обнаруженные детьми 55 тысяч рублей принадлежат местной жительнице, которая ранее сообщала о краже", — говорится в сообщении.По данным управления, деньги похитил родственник женщины, но, испугавшись ответственности, выбросил их в урну. "Старший инспектор Оксана Булгакова пришла к ребятам в школу и вручила благодарственные письма", — добавляется в сообщении. На фото, размещенном в Telegram-канале министерства, с грамотами — три ребенка: два мальчика и девочка.Отмечается, что женщина, которой вернули ее деньги, решила потратить часть суммы на сладости школьникам.
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хабаровский край, вяземский район, происшествия
Хорошие новости, Хабаровский край, Вяземский район, Происшествия
В Хабаровском крае дети нашли 55 тысяч рублей и вернули владелице
В селе Хабаровского края дети нашли в урне 55 тысяч рублей и вернули владелице
ХАБАРОВСК, 24 мар — РИА Новости.
Дети нашли в урне в хабаровском селе 55 тысяч рублей и вернули владелице, сообщило
в пятницу Минобрнауки региона.
"В Вяземском районе наградили школьников четвертого класса, которые помогли полицейским вернуть похищенные деньги законной владелице. Ребята гуляли на улице и заметили торчащую из урны пачку пятитысячных купюр. Сообщили родителям, после чего вместе с ними направились в полицию. Полицейские установили, что обнаруженные детьми 55 тысяч рублей принадлежат местной жительнице, которая ранее сообщала о краже", — говорится в сообщении.
По данным управления, деньги похитил родственник женщины, но, испугавшись ответственности, выбросил их в урну.
"Старший инспектор Оксана Булгакова пришла к ребятам в школу и вручила благодарственные письма", — добавляется в сообщении.
На фото, размещенном в Telegram-канале министерства, с грамотами — три ребенка: два мальчика и девочка.
Отмечается, что женщина, которой вернули ее деньги, решила потратить часть суммы на сладости школьникам.
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