https://ria.ru/20230324/dengi-1860257286.html

В Хабаровском крае дети нашли 55 тысяч рублей и вернули владелице

В Хабаровском крае дети нашли 55 тысяч рублей и вернули владелице - РИА Новости, 24.03.2023

В Хабаровском крае дети нашли 55 тысяч рублей и вернули владелице

Дети нашли в урне в хабаровском селе 55 тысяч рублей и вернули владелице, сообщило в пятницу Минобрнауки региона. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T07:12

2023-03-24T07:12

2023-03-24T10:45

хорошие новости

хабаровский край

вяземский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860288285_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_069804d8fcfffb194386fa244d528167.jpg

ХАБАРОВСК, 24 мар — РИА Новости. Дети нашли в урне в хабаровском селе 55 тысяч рублей и вернули владелице, сообщило в пятницу Минобрнауки региона. "В Вяземском районе наградили школьников четвертого класса, которые помогли полицейским вернуть похищенные деньги законной владелице. Ребята гуляли на улице и заметили торчащую из урны пачку пятитысячных купюр. Сообщили родителям, после чего вместе с ними направились в полицию. Полицейские установили, что обнаруженные детьми 55 тысяч рублей принадлежат местной жительнице, которая ранее сообщала о краже", — говорится в сообщении.По данным управления, деньги похитил родственник женщины, но, испугавшись ответственности, выбросил их в урну. "Старший инспектор Оксана Булгакова пришла к ребятам в школу и вручила благодарственные письма", — добавляется в сообщении. На фото, размещенном в Telegram-канале министерства, с грамотами — три ребенка: два мальчика и девочка.Отмечается, что женщина, которой вернули ее деньги, решила потратить часть суммы на сладости школьникам.

https://ria.ru/20230127/kot-1847800716.html

хабаровский край

вяземский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хабаровский край, вяземский район, происшествия