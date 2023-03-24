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Совет Европы обеспокоен применением силы против демонстрантов во Франции - РИА Новости, 24.03.2023
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23:38 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/demonstranty-1860532497.html
Совет Европы обеспокоен применением силы против демонстрантов во Франции
Совет Европы обеспокоен применением силы против демонстрантов во Франции - РИА Новости, 24.03.2023
Совет Европы обеспокоен применением силы против демонстрантов во Франции
Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович заявила, что обеспокоена "чрезмерным применением силы" против демонстрантов на акциях протеста против... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T23:38
2023-03-24T23:38
в мире
франция
дунья миятович
жеральд дарманен
элизабет борн
совет европы
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ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович заявила, что обеспокоена "чрезмерным применением силы" против демонстрантов на акциях протеста против пенсионной реформы во Франции, и призвала власти страны ​​уважать право на свободу манифестаций. "Условия, в которых во Франции осуществляется свобода слова и собраний в контексте социального протестного движения против пенсионной реформы, вызывают беспокойство", – говорится в заявлении Миятович, которое распространила пресс-служба Совета Европы. Она призвала власти Франции обеспечить осуществление этих свобод и защиту мирных демонстрантов и журналистов, освещающих эти демонстрации, "от насилия со стороны полиции и агрессивных лиц". "Имели место инциденты с применением насилия, некоторые из которых были направлены против правоохранительных органов. Но спорадические акты насилия со стороны некоторых демонстрантов… не могут служить оправданием чрезмерного применения силы со стороны агентов (полиции)", - подчеркнула комиссар. Миятович также выразила обеспокоенность задержанием и содержанием под стражей некоторых демонстрантов и людей, находившихся вблизи места проведения демонстраций. В четверг по всей Франции прошла девятая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста. На фоне забастовки в стране было организовано порядка 240 акций протеста. По данным МВД страны, в них приняли участие более 1 миллиона человек. В Париже, как передавал корреспондент РИА Новости, акция сопровождалась беспорядками, возникло несколько очагов стычек протестующих с полицией. Они забрасывали её коктейлями Молотова, файерами и петардами, а также наполненными разными жидкостями пластиковыми и стеклянными бутылками. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и шумовые гранаты. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил в пятницу, что в результате протестов по всей стране были задержаны более 450 человек. На прошлой неделе премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.
https://ria.ru/20230324/frantsiya-1860238018.html
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в мире, франция, дунья миятович, жеральд дарманен, элизабет борн, совет европы
В мире, Франция, Дунья Миятович, Жеральд Дарманен, Элизабет Борн, Совет Европы
Совет Европы обеспокоен применением силы против демонстрантов во Франции

Комиссар СЕ Миятович обеспокоена чрезмерным применением силы против митингующих во Франции

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже
Участники акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Участники акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович заявила, что обеспокоена "чрезмерным применением силы" против демонстрантов на акциях протеста против пенсионной реформы во Франции, и призвала власти страны ​​уважать право на свободу манифестаций.
"Условия, в которых во Франции осуществляется свобода слова и собраний в контексте социального протестного движения против пенсионной реформы, вызывают беспокойство", – говорится в заявлении Миятович, которое распространила пресс-служба Совета Европы.
Она призвала власти Франции обеспечить осуществление этих свобод и защиту мирных демонстрантов и журналистов, освещающих эти демонстрации, "от насилия со стороны полиции и агрессивных лиц".
"Имели место инциденты с применением насилия, некоторые из которых были направлены против правоохранительных органов. Но спорадические акты насилия со стороны некоторых демонстрантов… не могут служить оправданием чрезмерного применения силы со стороны агентов (полиции)", - подчеркнула комиссар.
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Миятович также выразила обеспокоенность задержанием и содержанием под стражей некоторых демонстрантов и людей, находившихся вблизи места проведения демонстраций.
В четверг по всей Франции прошла девятая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста. На фоне забастовки в стране было организовано порядка 240 акций протеста. По данным МВД страны, в них приняли участие более 1 миллиона человек. В Париже, как передавал корреспондент РИА Новости, акция сопровождалась беспорядками, возникло несколько очагов стычек протестующих с полицией. Они забрасывали её коктейлями Молотова, файерами и петардами, а также наполненными разными жидкостями пластиковыми и стеклянными бутылками. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и шумовые гранаты.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил в пятницу, что в результате протестов по всей стране были задержаны более 450 человек.
На прошлой неделе премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.
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