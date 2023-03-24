https://ria.ru/20230324/demonstranty-1860532497.html

Совет Европы обеспокоен применением силы против демонстрантов во Франции

Совет Европы обеспокоен применением силы против демонстрантов во Франции - РИА Новости, 24.03.2023

Совет Европы обеспокоен применением силы против демонстрантов во Франции

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович заявила, что обеспокоена "чрезмерным применением силы" против демонстрантов на акциях протеста против... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T23:38

2023-03-24T23:38

2023-03-24T23:38

в мире

франция

дунья миятович

жеральд дарманен

элизабет борн

совет европы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860343743_0:210:2970:1881_1920x0_80_0_0_27dfa443ed9553d6a8e19ae1a04c4b43.jpg

ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович заявила, что обеспокоена "чрезмерным применением силы" против демонстрантов на акциях протеста против пенсионной реформы во Франции, и призвала власти страны ​​уважать право на свободу манифестаций. "Условия, в которых во Франции осуществляется свобода слова и собраний в контексте социального протестного движения против пенсионной реформы, вызывают беспокойство", – говорится в заявлении Миятович, которое распространила пресс-служба Совета Европы. Она призвала власти Франции обеспечить осуществление этих свобод и защиту мирных демонстрантов и журналистов, освещающих эти демонстрации, "от насилия со стороны полиции и агрессивных лиц". "Имели место инциденты с применением насилия, некоторые из которых были направлены против правоохранительных органов. Но спорадические акты насилия со стороны некоторых демонстрантов… не могут служить оправданием чрезмерного применения силы со стороны агентов (полиции)", - подчеркнула комиссар. Миятович также выразила обеспокоенность задержанием и содержанием под стражей некоторых демонстрантов и людей, находившихся вблизи места проведения демонстраций. В четверг по всей Франции прошла девятая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста. На фоне забастовки в стране было организовано порядка 240 акций протеста. По данным МВД страны, в них приняли участие более 1 миллиона человек. В Париже, как передавал корреспондент РИА Новости, акция сопровождалась беспорядками, возникло несколько очагов стычек протестующих с полицией. Они забрасывали её коктейлями Молотова, файерами и петардами, а также наполненными разными жидкостями пластиковыми и стеклянными бутылками. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и шумовые гранаты. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил в пятницу, что в результате протестов по всей стране были задержаны более 450 человек. На прошлой неделе премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.

https://ria.ru/20230324/frantsiya-1860238018.html

https://ria.ru/20230324/frantsiya-1860328556.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, дунья миятович, жеральд дарманен, элизабет борн, совет европы