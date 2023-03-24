https://ria.ru/20230324/boke-1860490999.html

Работавший в Донбассе журналист Боке получил российский паспорт

Работавший в Донбассе журналист Боке получил российский паспорт - РИА Новости, 24.03.2023

Работавший в Донбассе журналист Боке получил российский паспорт

Работавший в Донбассе французский журналист Адриан Боке сообщил РИА Новости, что получил российский паспорт. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T18:52

2023-03-24T18:52

2023-03-24T21:01

россия

в мире

франция

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844094139_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_b4d56876b66ec85cfb0cddd84e310da3.jpg

ПАРИЖ, 24 мар — РИА Новости. Работавший в Донбассе французский журналист Адриан Боке сообщил РИА Новости, что получил российский паспорт."Я получил российский паспорт 3 марта. В целях безопасности церемония держалась в секрете. Я очень горд стать россиянином и продолжу борьбу за правду. Благодарю Россию за доверие, благодарю за то, что она меня приняла", — сказал он.В конце февраля президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство Боке, работавшего в Донбассе и в январе попросившего убежище в России. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Осенью прошлого года на журналиста совершили покушение в Стамбуле. Двое мужчин напали на Боке с ножом, но ему удалось скрыться от преступников. Позже француз сообщил РИА Новости, что нападение на него организовали агенты Службы безопасности Украины (СБУ).Весной 2022 года он приезжал на Украину с гуманитарной миссией в качестве волонтера. После поездки Боке заявил, что стал свидетелем множества военных преступлений, совершаемых ВСУ. По словам француза, он видел, как украинская сторона готовила инсценировку массовых убийств мирного населения в Буче.

https://ria.ru/20220916/frantsuz-1817428814.html

https://ria.ru/20220907/genotsid-1815250398.html

россия

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, франция, украина, ситуация в днр и лнр