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Работавший в Донбассе журналист Боке получил российский паспорт - РИА Новости, 24.03.2023
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18:52 24.03.2023 (обновлено: 21:01 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/boke-1860490999.html
Работавший в Донбассе журналист Боке получил российский паспорт
Работавший в Донбассе журналист Боке получил российский паспорт - РИА Новости, 24.03.2023
Работавший в Донбассе журналист Боке получил российский паспорт
Работавший в Донбассе французский журналист Адриан Боке сообщил РИА Новости, что получил российский паспорт. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T18:52
2023-03-24T21:01
россия
в мире
франция
украина
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 24 мар — РИА Новости. Работавший в Донбассе французский журналист Адриан Боке сообщил РИА Новости, что получил российский паспорт."Я получил российский паспорт 3 марта. В целях безопасности церемония держалась в секрете. Я очень горд стать россиянином и продолжу борьбу за правду. Благодарю Россию за доверие, благодарю за то, что она меня приняла", — сказал он.В конце февраля президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство Боке, работавшего в Донбассе и в январе попросившего убежище в России. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Осенью прошлого года на журналиста совершили покушение в Стамбуле. Двое мужчин напали на Боке с ножом, но ему удалось скрыться от преступников. Позже француз сообщил РИА Новости, что нападение на него организовали агенты Службы безопасности Украины (СБУ).Весной 2022 года он приезжал на Украину с гуманитарной миссией в качестве волонтера. После поездки Боке заявил, что стал свидетелем множества военных преступлений, совершаемых ВСУ. По словам француза, он видел, как украинская сторона готовила инсценировку массовых убийств мирного населения в Буче.
https://ria.ru/20220916/frantsuz-1817428814.html
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россия, в мире, франция, украина, ситуация в днр и лнр
Россия, В мире, Франция, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Работавший в Донбассе журналист Боке получил российский паспорт

Работавший в Донбассе французский журналист Боке получил российский паспорт

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкВолонтер, писатель Адриан Боке
Волонтер, писатель Адриан Боке - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Волонтер, писатель Адриан Боке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 мар — РИА Новости. Работавший в Донбассе французский журналист Адриан Боке сообщил РИА Новости, что получил российский паспорт.
"Я получил российский паспорт 3 марта. В целях безопасности церемония держалась в секрете. Я очень горд стать россиянином и продолжу борьбу за правду. Благодарю Россию за доверие, благодарю за то, что она меня приняла", — сказал он.
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В конце февраля президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство Боке, работавшего в Донбассе и в январе попросившего убежище в России. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Осенью прошлого года на журналиста совершили покушение в Стамбуле. Двое мужчин напали на Боке с ножом, но ему удалось скрыться от преступников. Позже француз сообщил РИА Новости, что нападение на него организовали агенты Службы безопасности Украины (СБУ).
Весной 2022 года он приезжал на Украину с гуманитарной миссией в качестве волонтера. После поездки Боке заявил, что стал свидетелем множества военных преступлений, совершаемых ВСУ. По словам француза, он видел, как украинская сторона готовила инсценировку массовых убийств мирного населения в Буче.
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